Kongo'da ölümcül salgın 7 eyalete yayıldı! 300 yeni vaka, 160'tan fazla ölüm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Epidemiyoloji ve Müdahale Analizi Birimi Başkanı Olivier le Polain, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınına karşı yürütülen benzeri görülmemiş ölçekteki müdahale çalışmalarına rağmen salgının yayılmaya devam ettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Epidemiyoloji ve Müdahale Analizi Birimi Başkanı Olivier le Polain, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. KDC'deki Ebola salgınının yoğun ve coğrafi açıdan geniş bir alana yayılmış şekilde devam ettiğine dikkati çeken Polain, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının ilan edilmesinden bu yana geçen sadece 4 ay içinde ve 12 Eylül tarihi itibarıyla ülkede geniş bir coğrafi alanı kapsayan 7 eyaletteki 62 sağlık bölgesinde 7 bin 200 vaka ve 3 bin 475 ölüm bildirildi. Müdahale çalışmaları benzeri görülmemiş bir ölçekte yürütülmesine rağmen salgın yayılmaya devam ediyor."

Kongoda ölümcül salgın 7 eyalete yayıldı! 300 yeni vaka, 160tan fazla ölüm

300 YENİ VAKA KAYITLARA GEÇTİ

Polain, epidemiyolojik durumun etkilenen bölgeler genelinde homojen bir seyir izlemediğine işaret etti. Ituri eyaletindeki bazı sağlık bölgelerinde bulaşmanın azaldığına dair erken belirtiler görülse de burada geçen hafta yaklaşık 300 yeni doğrulanmış vaka ve 160 civarında doğrulanmış ölümün kayıtlara geçtiğini belirten Polain, bunun da ülke genelinde bildirilen vakaların yüzde 48'ine tekabül ettiğini söyledi.

Polain, "Ituri kaynaklı vakaların oranı zamanla azalırken, Kuzey Kivu eyaletinde daha fazla vaka tespit ediliyor. Kuzey Kivu'da son iki hafta içinde haftalık vaka sayıları neredeyse iki katına çıkarak haftada yaklaşık 100'den 200'ün üzerine yükseldi. Şu anda toplam vakaların yaklaşık yüzde 45'i bu eyaletten, özellikle Beni'nin yanı sıra Butembo-Katwa bölgesi ve çevresinden bildiriliyor." diye konuştu.

Kongoda ölümcül salgın 7 eyalete yayıldı! 300 yeni vaka, 160tan fazla ölüm

Diğer eyaletlerdeki durumun nispeten istikrarlı olduğuna değinen Polain, Güney Kivu'da mayıs sonundan bu yana yeni doğrulanmış vaka tespit edilmediği bilgisini paylaştı.

Polain, KDC hükümetine hastalık izleme, yatak kapasitesinin artırılması, klinik yönetim, lojistik ve enfeksiyon önleme dahil müdahale sürecinin tüm aşamalarında destek verdiklerini, salgınla mücadele için gelecek dönemde de destek vereceklerini söyledi.

Kongoda ölümcül salgın 7 eyalete yayıldı! 300 yeni vaka, 160tan fazla ölüm

EBOLA, AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabası ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti. KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti. Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola türünün onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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