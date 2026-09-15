Sörf tutkusu servete götürdü! Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı

Avustralya’da okyanus kenarında bir hayat kurmak için arazi satın alan çiftin hayatı, mülklerinde buldukları yeraltı suyuyla tamamen değişti. Yapılan testlerde 100 üzerinden tam puan alan yüksek kaliteli mineral su, "Carribie" markasıyla piyasaya sürülürken, kolisi 69 dolardan (yaklaşık 3 bin TL) satışa sunuldu.

Sörf tutkuları nedeniyle okyanusa yakın bir hayat kurmak isteyen Damien Smith ve Gretchen Scinta, 2008 yılında Güney Avustralya'daki Yorke Yarımadası'nın uzak bir bölgesinden arazi satın aldı. Çift, arazideki yeraltı suyunu uzun süre yalnızca günlük ihtiyaçları için kullandı. Ancak yapılan incelemeler, bu suyun sıradan bir yeraltı kaynağından çok daha değerli olabileceğini gösterdi.

Kaynak: ABC

“EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ”

ABC'nin haberine göre çift, suyun özelliklerini merak ederek kaynağı test ettirdi. Analizlerde suyun mineral dengesinin dikkat çekici seviyede olduğu ve bölgenin uzun yıllardır izole durumda bulunması sayesinde doğal özelliklerini koruduğu belirlendi. Smith, bir su mühendisinin kaynağı gördükten sonra kendisine "Bu, eşi benzeri görülmemiş bir şey" dediğini aktardı.

Kaynak: ABC

Elde edilen sonuçların ardından Smith ve Scinta, arazilerindeki kaynağı ticari bir ürüne dönüştürmeye karar verdi. Çift, kısa süre önce yeraltından çıkardıkları suyu maden suyu olarak şişeleyerek satışa sunmaya başladı. Böylece yalnızca sörf yapmak amacıyla taşındıkları bölge, onlara beklenmedik bir iş fırsatının da kapısını açtı.

ALDIĞI PUAN DİKKAT ÇEKTİ

Yorke Yarımadası'nda Büyük Güney Okyanusu'na bakan araziden çıkarılan mineral su, uluslararası bir "fine-water" tadımında jüri tarafından 100 üzerinden 100 puan alarak dikkat çekti. Gazlı versiyonu da 99 puanla yüksek bir derece elde etti. Çiftin ürettiği su, Carribie markasıyla satışa sunulurken, internet sitesinde yer alan bilgilere göre 12 şişelik durgun veya gazlı mineral su kolisi şimdi 69 dolardan satılıyor.

Smith ise suyun değerini, "Suyun içindeki minerallerin dengesi çok özelmiş. Ayrıca kaynak tamamen izole olduğu için su tertemizmiş, hiç kimse ona dokunmamış" sözleriyle anlatıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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