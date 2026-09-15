Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

FETÖ'nün "kamu mahrem izdivaç" yapılanmasına 15 ilde büyük operasyon

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
FETÖ'nün

Ankara merkezli 15 ilde, FETÖ'nün "kamu mahrem" ve "kamu mahrem izdivaç" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Kaydet
a- | +A

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "kamu mahrem yapılanması" ve "kamu mahrem izdivaç" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda,"kamu mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli ile "kamu mahrem izdivaç yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

26 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI"
AK Partili vekilin koruma talebine ilişkin soruya cevap
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
97 parçanın yalnızca 19’u altın çıktı
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ölüler adına bile milyonluk fatura kesmişler
CHP'Lİ VEKİLE YALANLAMA!
CHP'Lİ VEKİLE YALANLAMA!
"Türkiye 100 milyon dolar tazminat ödeyecek" demişti!
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
Anlaşma tamam, yeni teknik adam imzaya geliyor
"BİR HAFTA SONRA OLURDU"
Kurtlar Vadisi tartışması yıllar sonra yeniden açıldı
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
Atina Meis üzerinden yine Türkiye'yi hedef aldı!
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
Fransızlar, Marsilya maçını böyle değerlendirdi
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
Volkswagen dünyada bir ilki başardı
"GÖSTERİŞ MERAKLISIYDI"
İfadesi "Vanlı Kara Haydar"ı zora sokacak!
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
G.Saray'ın yıldızına Klopp'tan kötü haber
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
Revolut'u sahte e-postayla kandırdılar!
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon
ADAYLIKTA ENGEL YOK
ADAYLIKTA ENGEL YOK
AK Parti'den dikkat çeken seçim açıklaması
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bursa (Osmangazi, Yıldırım) su kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Eylül  kesinti programı
Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?
Kaydet
Soner Olgun'un hastalık süreci ortaya çıktı! Eski eşinden doktora tepki: Allah belanı versin
Soner Olgun'un hastalık süreci ortaya çıktı! Eski eşinden doktora tepki: Allah belanı versin
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli genci görünce otobüsü durdurdu: İnmesem Allah'a nasıl hesap veririm?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli genci görünce otobüsü durdurdu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.