FETÖ'nün "kamu mahrem izdivaç" yapılanmasına 15 ilde büyük operasyon

Ankara merkezli 15 ilde, FETÖ'nün "kamu mahrem" ve "kamu mahrem izdivaç" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "kamu mahrem yapılanması" ve "kamu mahrem izdivaç" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda,"kamu mahrem yapılanması"nda faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli ile "kamu mahrem izdivaç yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

26 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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