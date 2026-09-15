Bursa su kesintisi 15-16 Eylül tarihleri için BUSKİ tarafından duyuruldu. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki bazı mahalleleri kapsayan kesintiler nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintiden etkilenecek bölgeleri araştırıyor.

BUSKİ'nin güncel kesinti programında Osmangazi ve Yıldırım'da farklı saat aralıklarında uygulanacak çalışmalar yer aldı. Demirtaş Barbaros, Gülbahçe, Anadolu, Duaçınarı, Kazım Karabekir ve Vatan mahallelerini ilgilendiren programda kesintilerin başlangıç ve planlanan bitiş saatleri paylaşıldı.

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

BUSKİ'nin kesinti programına göre Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde 15 Eylül'de saat 14.30'da başlayan su kesintisinin 20.30'da sona ermesi planlanıyor. Kesintinin Cami Sokak ve çevresindeki arıza çalışması nedeniyle uygulandığı belirtildi.

16 Eylül'de ise Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde daha geniş kapsamlı kesintiler uygulanacak. Programdaki çalışmaların 09.00-18.00 saatleri arasında sürmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden su verilmesi bekleniyor.

Bursa (Osmangazi, Yıldırım) su kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Eylül kesinti programı

15-16 EYLÜL BURSA KESİNTİ PROGRAMI

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

DEMİRTAŞ BARBAROS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2026 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2026 20:30

Kesim Tarihi: 15/09/2026 14:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ C4_GEÇ Alt Bölgesinde Bulunan, Demirtaş Barbaros Mahallesi CAMİ Sokak ve Civarı " ARIZA " Çalışması Nedeniyle 15.09.2026 Tarihinde 14:30 ile 20:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

GÜLBAHÇE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 16/09/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi; Ankara Yolu Caddesi ile Vişne Caddesi arasında kalan, bir ucu Zafer Atıcılar Kültür Parkı'na, diğer ucu ise 3. Başaran Sokak ile 9. Çelik Sokak'a dayanan sınırların içindeki tüm cadde ve sokaklarda çevrelediği alanın içinde kalan tüm cadde ve sokaklarda 16.09.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

ANADOLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 16/09/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi; Ankara yolu caddesi ile Vişne Caddesi Güneyi arasında kalan cadde ve sokaklar, Vatan Mahallesi ; Vişne caddesi kuzeyi ile 1.Olcay Sokak, 5.Tepe Sokak, 5.Gündüz Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar, Duaçınar Mahallesi; Vişne Caddesi güneyi ile Ankara Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklar, Kazımkarabekir Mahallesi ; Vişne Caddesi kuzeyi ile Muhsinyazıcıoğlu Caddesi, 2.Kudret Sokak, Kaplıca Sokak, 1.Olcay Sokak ve Karakaya Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda 16.09.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Tedbirli olunması rica olunur.

DUAÇINARI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 16/09/2026 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi; Ankara yolu caddesi ile Vişne Caddesi Güneyi arasında kalan cadde ve sokaklar, Vatan Mahallesi ; Vişne caddesi kuzeyi ile 1.Olcay Sokak, 5.Tepe Sokak, 5.Gündüz Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar, Duaçınar Mahallesi; Vişne Caddesi güneyi ile Ankara Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklar, Kazımkarabekir Mahallesi ; Vişne Caddesi kuzeyi ile Muhsinyazıcıoğlu Caddesi, 2.Kudret Sokak, Kaplıca Sokak, 1.Olcay Sokak ve Karakaya Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda 16.09.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa (Osmangazi, Yıldırım) su kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Eylül kesinti programı

KAZIM KARABEKİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 15/09/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi; Ankara yolu caddesi ile Vişne Caddesi Güneyi arasında kalan cadde ve sokaklar, Vatan Mahallesi ; Vişne caddesi kuzeyi ile 1.Olcay Sokak, 5.Tepe Sokak, 5.Gündüz Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar, Duaçınar Mahallesi; Vişne Caddesi güneyi ile Ankara Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklar, Kazımkarabekir Mahallesi ; Vişne Caddesi kuzeyi ile Muhsinyazıcıoğlu Caddesi, 2.Kudret Sokak, Kaplıca Sokak, 1.Olcay Sokak ve Karakaya Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda 16.09.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Tedbirli olunması rica olunur.

VATAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 16/09/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi ;Vatan Mahallesi Barbaros Spor Kulübü merkez olmak üzere, Dere Sokak, 14. Yıldız Sokak, 2. Bilir Sokak, 10. Bülbül Sokak, 1. Olcay Sokak, 5. Tepe Sokak ve 5. Gündüz Sokak'ın çevrelediği alanın içinde kalan tüm cadde ve sokaklarda 16.09.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

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