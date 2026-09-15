Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Bursa (Osmangazi, Yıldırım) su kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Eylül  kesinti programı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bursa (Osmangazi, Yıldırım) su kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Eylül  kesinti programı

Bursa su kesintisi 15-16 Eylül tarihleri için BUSKİ tarafından duyuruldu. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerindeki bazı mahalleleri kapsayan kesintiler nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve kesintiden etkilenecek bölgeleri araştırıyor.

Kaydet
a- | +A

BUSKİ'nin güncel kesinti programında Osmangazi ve Yıldırım'da farklı saat aralıklarında uygulanacak çalışmalar yer aldı. Demirtaş Barbaros, Gülbahçe, Anadolu, Duaçınarı, Kazım Karabekir ve Vatan mahallelerini ilgilendiren programda kesintilerin başlangıç ve planlanan bitiş saatleri paylaşıldı.

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

BUSKİ'nin kesinti programına göre Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde 15 Eylül'de saat 14.30'da başlayan su kesintisinin 20.30'da sona ermesi planlanıyor. Kesintinin Cami Sokak ve çevresindeki arıza çalışması nedeniyle uygulandığı belirtildi.

16 Eylül'de ise Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde daha geniş kapsamlı kesintiler uygulanacak. Programdaki çalışmaların 09.00-18.00 saatleri arasında sürmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden su verilmesi bekleniyor.

Bursa (Osmangazi, Yıldırım) su kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Eylül  kesinti programı
Başlık ResmiBursa (Osmangazi, Yıldırım) su kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Eylül  kesinti programı

15-16 EYLÜL BURSA KESİNTİ PROGRAMI

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

  • DEMİRTAŞ BARBAROS

Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2026 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2026 20:30

Kesim Tarihi: 15/09/2026 14:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ C4_GEÇ Alt Bölgesinde Bulunan, Demirtaş Barbaros Mahallesi CAMİ Sokak ve Civarı " ARIZA " Çalışması Nedeniyle 15.09.2026 Tarihinde 14:30 ile 20:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

  • GÜLBAHÇE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 16/09/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesi; Ankara Yolu Caddesi ile Vişne Caddesi arasında kalan, bir ucu Zafer Atıcılar Kültür Parkı'na, diğer ucu ise 3. Başaran Sokak ile 9. Çelik Sokak'a dayanan sınırların içindeki tüm cadde ve sokaklarda çevrelediği alanın içinde kalan tüm cadde ve sokaklarda 16.09.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

  • ANADOLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 16/09/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi; Ankara yolu caddesi ile Vişne Caddesi Güneyi arasında kalan cadde ve sokaklar, Vatan Mahallesi ; Vişne caddesi kuzeyi ile 1.Olcay Sokak, 5.Tepe Sokak, 5.Gündüz Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar, Duaçınar Mahallesi; Vişne Caddesi güneyi ile Ankara Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklar, Kazımkarabekir Mahallesi ; Vişne Caddesi kuzeyi ile Muhsinyazıcıoğlu Caddesi, 2.Kudret Sokak, Kaplıca Sokak, 1.Olcay Sokak ve Karakaya Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda 16.09.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Tedbirli olunması rica olunur.

  • DUAÇINARI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 16/09/2026 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi; Ankara yolu caddesi ile Vişne Caddesi Güneyi arasında kalan cadde ve sokaklar, Vatan Mahallesi ; Vişne caddesi kuzeyi ile 1.Olcay Sokak, 5.Tepe Sokak, 5.Gündüz Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar, Duaçınar Mahallesi; Vişne Caddesi güneyi ile Ankara Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklar, Kazımkarabekir Mahallesi ; Vişne Caddesi kuzeyi ile Muhsinyazıcıoğlu Caddesi, 2.Kudret Sokak, Kaplıca Sokak, 1.Olcay Sokak ve Karakaya Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda 16.09.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa (Osmangazi, Yıldırım) su kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Eylül  kesinti programı
Başlık ResmiBursa (Osmangazi, Yıldırım) su kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Eylül  kesinti programı
  • KAZIM KARABEKİR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 15/09/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi; Ankara yolu caddesi ile Vişne Caddesi Güneyi arasında kalan cadde ve sokaklar, Vatan Mahallesi ; Vişne caddesi kuzeyi ile 1.Olcay Sokak, 5.Tepe Sokak, 5.Gündüz Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar, Duaçınar Mahallesi; Vişne Caddesi güneyi ile Ankara Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklar, Kazımkarabekir Mahallesi ; Vişne Caddesi kuzeyi ile Muhsinyazıcıoğlu Caddesi, 2.Kudret Sokak, Kaplıca Sokak, 1.Olcay Sokak ve Karakaya Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda 16.09.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.Tedbirli olunması rica olunur.

  • VATAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2026 18:00

Kesim Tarihi: 16/09/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi ;Vatan Mahallesi Barbaros Spor Kulübü merkez olmak üzere, Dere Sokak, 14. Yıldız Sokak, 2. Bilir Sokak, 10. Bülbül Sokak, 1. Olcay Sokak, 5. Tepe Sokak ve 5. Gündüz Sokak'ın çevrelediği alanın içinde kalan tüm cadde ve sokaklarda 16.09.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

İLGİLİ HABERLER
KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı? DGS ile yerleşen öğrencilerin gündeminde
HABERLER
KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı? DGS ile yerleşen öğrencilerin gündeminde
Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)
HABERLER
Antalya elektrik kesintisi 14-15-16-17 Eylül (AEDAŞ Konyaaltı, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Aksu, Manavgat, Korkuteli, Serik planlı kesinti)
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI"
AK Partili vekilin koruma talebine ilişkin soruya cevap
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
97 parçanın yalnızca 19’u altın çıktı
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ölüler adına bile milyonluk fatura kesmişler
CHP'Lİ VEKİLE YALANLAMA!
CHP'Lİ VEKİLE YALANLAMA!
"Türkiye 100 milyon dolar tazminat ödeyecek" demişti!
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
Anlaşma tamam, yeni teknik adam imzaya geliyor
"BİR HAFTA SONRA OLURDU"
Kurtlar Vadisi tartışması yıllar sonra yeniden açıldı
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
Atina Meis üzerinden yine Türkiye'yi hedef aldı!
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
Fransızlar, Marsilya maçını böyle değerlendirdi
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
Volkswagen dünyada bir ilki başardı
"GÖSTERİŞ MERAKLISIYDI"
İfadesi "Vanlı Kara Haydar"ı zora sokacak!
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
G.Saray'ın yıldızına Klopp'tan kötü haber
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
Revolut'u sahte e-postayla kandırdılar!
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon
ADAYLIKTA ENGEL YOK
ADAYLIKTA ENGEL YOK
AK Parti'den dikkat çeken seçim açıklaması
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Soner Olgun'un hastalık süreci ortaya çıktı! Eski eşinden doktora tepki: Allah belanı versin
Soner Olgun'un hastalık süreci ortaya çıktı! Eski eşinden doktora tepki: Allah belanı versin
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli genci görünce otobüsü durdurdu: İnmesem Allah'a nasıl hesap veririm?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli genci görünce otobüsü durdurdu
Kaydet
Malatya'da araç dereye uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da araç dereye uçtu! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.