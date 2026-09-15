Soner Olgun'un hastalık süreci ortaya çıktı! Eski eşinden doktora tepki

Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran isimlerin başında gelen Soner Olgun, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Bir dönem yoğun bakımda tedavi gören ve kendi isteğiyle taburcu edilen Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının teşhis sürecinde ihmaller yaşandığını öne sürerek geçmişte yaşananları anlattı ve doktoruna yönelik sert tepki gösterdi.

İyi Bayramlar Türkiye ve Sevda Diye Bir Kuş gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Soner Olgun, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Durumu ağırlaşan 67 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındı. Tedavisinin ardından kendi isteğiyle taburcu edilen Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Sanatçıya bu zorlu süreçte en büyük desteği ise 7 yıl önce boşandığı Özlem Koldaş veriyor. Boşanmalarının ardından yollarını tamamen ayırmayan ve sahneye birlikte çıkmaya devam eden ikiliden Koldaş, eski eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soner Olgunun hastalık süreci ortaya çıktı! Eski eşinden doktora tepki: Allah belanı versin

"1 EYLÜL'DE YOĞUN BAKIMA ALINDI"

Soner Olgun'un bir süredir hastanede tedavi gördüğünü belirten Özlem Koldaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi Soner Bey bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. 30 Ağustos günü yüksek ateş nedeniyle kendisini hastaneye kaldırdık. 1 Eylül Salı günü kritik durumu nedeniyle yoğun bakıma alındı."

"BENİ EVİME GÖTÜRÜN" DEMİŞ

Koldaş, Olgun'un yoğun bakım sürecinde bilincinin açık olduğunu belirterek, kızının kendisini ziyaret etmesine izin verildiğini söyledi. Koldaş, sanatçının kızına ilk olarak "Beni buradan çıkarın" dediğini aktardı.

"Kendi isteği, doktorlarının değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla yoğun bakımdan normal odaya geçişini sağladık. İki gün sonra ise tek bir isteği vardı: 'Beni evime götürün.' Onun bu isteğini de yerine getirebildik. Evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulları oluşturduk. 24 saat yanında hemşiresi var; ben de başındayım."

"ZİYARETLERİ SINIRLI TUTUYORUZ"

Koldaş, sanatçının sevdikleri ve ailesi tarafından yalnız bırakılmadığını ancak sağlık durumu nedeniyle ziyaretleri sınırlı tuttuklarını ifade etti.

"Sevdikleri ve ailesi yanında. Kendisini yormamak adına ziyaretleri çok sınırlı tutuyoruz. Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli."

Soner Olgunun hastalık süreci ortaya çıktı! Eski eşinden doktora tepki: Allah belanı versin

"DURUMU ÇOK KRİTİK, DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Soner Olgun'un sağlık durumunun kritik olduğunu belirten Koldaş, sevenlerinden dua ve iyi dilek istedi.

"Durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi. Sizlerden de tek ricamız, Soner'i dualarınızdan ve güzel dileklerinizden eksik etmemeniz."

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Bu süreçte Soner Olgun'u yalnız bırakmayan Özlem Koldaş, sanatçının hastalık sürecinin başlangıcından itibaren yaşananları da kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koldaş, hastalık sürecinde kendisini hastalığın yanı sıra bazı başka gelişmelerin de derinden yaraladığını belirtti.

Koldaş, "Size bugün Soner'in hastalık sürecini en başından anlatmak istiyorum. Çünkü yaşadıklarımızın içinde beni hastalığın kendisi kadar yaralayan başka bir şey daha var" ifadelerini kullandı.

"DİKKAT ÇEKİCİ BİR SORUN YOKTU"

Soner Olgun'un sağlık durumuyla yakından ilgilendiğini belirten Koldaş, sanatçıyı düzenli olarak doktor kontrollerine götürdüğünü anlattı.

"Kaybettiğimize inandığım zaman... Benim hayatımda iki çocuk var gibi hep söylerim. Biri kızım Elif, biri Soner. İkisini de gözüm gibi sakınırım. Soner'i özellikle sık sık doktor kontrolüne ve kan tahliline götürürdüm. Bir gün yine, 'Hadi Sonerciğim, gel seni bir kan tahliline götüreyim' dedim ve çok sevdiğim dahiliyeci arkadaşım Betül'e götürdüm. Kan tahlilleri yapıldı. O günkü sonuçlarında dikkat çekici bir sorun yoktu."

"SIK İDRARA ÇIKIYORDU, HALSİZDİ"

"Aradan yalnızca üç ay geçti. Soner'de yoğun bir ağız kuruluğu ve susuzluk başladı. Sık sık idrara çıkıyordu, halsizdi. Ankara'ya konsere giderken yol boyunca üç-dört kez arabayı durdurup tuvalete girmişti. Bir şeylerin normal olmadığını hissediyordum."

"KÜÇÜK BİR OYUNLA NÖROLOĞA GÖTÜRDÜK"

Koldaş, Olgun'un doktora gitmekten hoşlanmadığını belirterek, yaşanan belirtiler nedeniyle onu nöroloji uzmanına götürdüklerini anlattı.

"O dönem çok sevdiğimiz Metin Uca'yı damar tıkanıklığı nedeniyle kaybetmiştik. Ben de korktum; aklıma nörolojik bir problem geldi. Soner doktora gitmekten hiç hoşlanmazdı. O kadar gitmek istemezdi ki göz kontrolüne götürdüğüm sevgili arkadaşım Prof. Dr. Muhsin Eraslan'ın da yardımıyla onu neredeyse küçük bir oyunla nöroloğa götürdük."

"HİKAYENİN EN ACI YERLERİNDEN BİRİ…"

Koldaş, Olgun'a beyin MR'ı ve damar görüntülemeleri yapıldığını, bu tetkiklerde önemli bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Bunun ardından sanatçının endokrinolojiye yönlendirildiğini aktardı.

"Beyin MR'ı ve damar görüntülemeleri yapıldı. Çok şükür önemli bir bulgu çıkmadı. Soner bana dönüp, 'Gördün mü, bir şeyim yok. İlla benden bir hastalık çıkaracaksın' dedi. Ben de, 'Hayır Sonerciğim. Şimdi endokrinolojiye gidiyoruz. Çünkü sende bir şey var ve ben bunu hissediyorum' dedim. Ve benim için hikâyenin en acı yerlerinden biri tam burada başlıyor."

Soner Olgunun hastalık süreci ortaya çıktı! Eski eşinden doktora tepki: Allah belanı versin

"ŞEKERİ 580 ÇIKTI"

Koldaş, Olgun'un bu dönemde Prof. Dr. S.Ç. tarafından değerlendirildiğini ve yapılan tetkiklerde kan şekeri ile HbA1c değerlerinin oldukça yüksek çıktığını belirtti.

"Soner o dönemde Prof. Dr. S.Ç. tarafından değerlendirildi. Açlık kan şekeri 580, HbA1c ise 16,1 çıktı. Üstelik elimizde yalnızca üç ay önce yapılmış ve bu tabloyu göstermeyen kan tahlilleri vardı. Ailede diyabet olup olmadığı soruldu. Vardı. Soner'e insülin başlandı ve biz diyabet tanısıyla hayatımıza devam ettik."

"1,5 YIL BOYUNCA DİYABET HASTASI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Olgun'un diyabet hastası olduğunu düşündüklerini belirten Koldaş, geriye dönüp baktığında ise bu süreçle ilgili bazı sorularının bulunduğunu ifade etti.

"Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Soner'in diyabet hastası olduğunu düşündük. Bugün dönüp baktığımda beni kahreden soru tam olarak burada başlıyor. Üç ay gibi kısa bir sürede ortaya çıkan bu kadar ağır bir diyabet tablosunun altında başka bir neden olup olmadığı o dönemde araştırılmış mıydı? Pankreasın değerlendirilmesi gerekli miydi? Bu soruların tıbbi açıdan uzmanlar tarafından incelenmesini istiyorum."

Koldaş, açıklamasının devamında ise o dönemde yapılan değerlendirmelerin yeterli olup olmadığına ilişkin sert ifadeler kullandı ve ilgili doktorun tıbbi yaklaşımını sorguladı.

"Bugün geriye dönüp baktığımda, ani başlayan ve ağır seyreden diyabetin pankreas hastalıklarıyla ilişkili olup olamayacağının neden araştırılmadığını sorguluyorum. CA 19-9 gibi testlerin ve gerekli görülebilecek diğer değerlendirmelerin yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda uzman görüşü alınmasını istiyorum. Ben hekim değilim. Bugün öğrendiklerimi o gün bilmiyordum. Ancak bugün, yeni başlayan veya hızla kötüleşen diyabetin bazı durumlarda pankreas hastalıkları açısından da değerlendirme gerektirebileceğini öğrenmiş bulunuyorum. Bunun Soner'in özel durumunda geçerli olup olmadığını elbette uzmanların değerlendirmesi gerekir."

"YÜZÜ VE GÖZLERİ SARARDI, MİDE BULANTILARI BAŞLADI"

Koldaş, yaklaşık bir buçuk yıl sonra Olgun'un sağlık durumunda yeni değişiklikler ortaya çıktığını anlattı.

"Keşke o gün birileri bize, 'Bunu da araştıralım' deseydi. Keşke... Çünkü yaklaşık bir buçuk yıl sonra Soner'in yüzü ve gözleri sararmaya başladı. Halsizleşti, iştahı kesildi, mide bulantıları başladı. Yine doktora gitmek istemedi. 'Bir mide bulantısı ilacı alırım, geçer' dedi. Birkaç gün sonra yine elinden tutup götürdüm."

Soner Olgunun hastalık süreci ortaya çıktı! Eski eşinden doktora tepki: Allah belanı versin

"PANKREASTA KİTLE OLDUĞU SÖYLENDİ"

Yapılan değerlendirmelerde safra yollarında tıkanıklık tespit edildiğini belirten Koldaş, devam eden incelemelerde pankreasta kitle bulunduğunun kendilerine aktarıldığını söyledi.

"Bu kez safra yollarında bir tıkanıklık olduğunu öğrendik. Taş olmasını diledik. Ama yapılan değerlendirmelerde bunun taş olmayabileceği, pankreasta bir kitle bulunduğu söylendi. Hastalığın pankreasla sınırlı olmadığı ve uzak yayılım bulunduğu da bize aktarıldı. O gün dünyamız değişti. Benim bugün hâlâ cevabını aradığım soru şu: Bir buçuk yıl önceki o ani ve çok ağır diyabet tablosu daha ayrıntılı araştırılsaydı, Soner'in hastalığı daha erken yakalanabilir miydi?"

Koldaş, yaşanan sürecin tıbbi belgeler ve bağımsız uzman görüşleriyle incelenmesini istediğini belirterek, herhangi bir kişi ya da kurum hakkında kesin hüküm vermek istemediğini vurguladı.

"Bunun cevabını tıbbi belgelerimizle, raporlarımızla ve gerektiğinde bağımsız uzman görüşleriyle arayacağız. Kimseyi sosyal medyada mahkûm etmek istemiyorum. Ancak yaşadığımız sürecin üzerinin örtülmesini de istemiyorum. Amacım herhangi bir kişi veya kurum hakkında kesin bir hüküm vermek değil; yaşadıklarımızın tıbbi açıdan incelenmesi."

"GEÇMİŞİMİ DEĞİŞTİREMİYORUM "

Geçmişte yaşananları geri almanın mümkün olmadığını belirten Koldaş, bundan sonraki süreçte ellerindeki tıbbi belgeleri ilgili uzmanlara ve gerekli mercilere sunacağını ifade etti.

"Ben bugün geçmişi değiştiremiyorum. Soner için kaybettiğimizi düşündüğüm zamanı geri alamıyorum. Ancak bundan sonra elimdeki bütün raporları, tahlilleri ve kayıtları ilgili uzmanlara ve gerekli mercilere sunacağım. Ben eski eşi olduğum için hukuki yetkimin bulunmadığı yerlerde kızları kendi haklarını kullanacak. Bunu intikam için değil, bir daha başka bir ailenin aynı soruları yıllar sonra sormaması için yapmak istiyorum."

"BİR İNSANIN YOKLUĞUNA NASIL ALIŞILIR BİLMİYORUM"

Soner Olgun'la uzun yıllara dayanan bir bağının olduğunu ifade eden Koldaş, sanatçının sağlık durumuyla ilgili duygularını da paylaştı.

"Ve Soner'e gelince... 21 yaşımdan beri hayatımda olan bir insanın yokluğuna nasıl alışılır, bilmiyorum. Belki de hiç alışılmaz. Ama onun için yapabileceğim son şeylerden biri, yaşadığımız bu hikâyeyi kendi deneyimimiz ve elimizdeki belgeler çerçevesinde anlatmak. Çünkü bazen insanın elinden zamanı geri almak gelmez. Ama yaşananların aydınlatılması için soru sormak, belgeleri paylaşmak ve bağımsız değerlendirme istemek gelir."

DOKTORA SERT TEPKİ: ALLAH BELANI VERSİN

Koldaş, açıklamasının sonunda ise Soner Olgun'un geçmişteki teşhis ve tedavi sürecinde ihmaller yaşandığını düşündüğünü belirterek, Prof. Dr. S.Ç.'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

Koldaş, söz konusu doktorun ani ve ağır seyreden diyabet tablosu ile pankreas kanseri arasındaki olası ilişkiyi değerlendirmemiş olabileceğini öne sürerek tepki gösterdi:

“Ve sen ; Prof Dr S.Ç. Sen insanı öldürüyorsun, bu işi bırak o diplomanı bir tarafına s..! Evet son dönemde herkese parasıyla diploma veriyorlar bence sen de satın almış bile olabilirsin! Ahi diyabetin pankreas pankreas kanseri belirtisi olduğunu bilmeyecek bir insan ancak diplomayı satın almış olabilir! İçimde de kalmasın. Hukuken bir cezası olmadığını öğrendiğim bu cümleyi senin için etmek istiyorum Prof Dr S.Ç. Allah belanı versin!"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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