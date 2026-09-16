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Ekonomi

Vodafone Vakfı ve TOG, sanal tehlikeye karşı el ele verdi: "Dijital Dostum" ile 5 bin çocuğa ulaşacak

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Vodafone Vakfı ve TOG, sanal tehlikeye karşı el ele verdi:

Vodafone Vakfı ve TOG, çocukların dijital dünyada daha güvenli ve bilinçli hareket etmesi için “Dijital Dostum” projesini başlattı. Projeyle ilk yıl 7 ilde 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Vodafone Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle, çocukların dijital hayat kalitesini desteklemek maksadıyla yeni bir proje başlattı. “Dijital Dostum” projesiyle 8-14 yaş arası ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin dijital teknolojileri daha güvenli, bilinçli ve dengeli şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla eğitimler verilecek. Proje kapsamında ilk yılda 7 ilde toplam 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, her dört çocuktan üçünün uyku bozukluğu, stres ve çevrim içi ve çevrim dışı yaşamları arasında denge kuramama sıkıntıları yaşadığını belirterek, projeyle çocukların riskleri erken yaşta tanımalarını, kişisel sınırlarını korumalarını ve dijital yaşam kalitelerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

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Süel, “Dijital Dostum projesini Vodafone Grup Vakfının SkillsuploadJr. programı kapsamında tam da bu noktadan hareketle hayata geçirdik. Projemizin temel hedefleri arasında çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskleri erken yaşta tanımaları, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmayı öğrenmeleri, kişisel sınırlarını ve başkalarının haklarını gözetmeleri ve teknolojinin günlük yaşamları üzerindeki etkisini sağlıklı şekilde yönetebilmeleri yer alıyor” dedi.

TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş da genç kolaylaştırıcıların desteğiyle çocukların kendi deneyimleri üzerinden düşünebilecekleri etkileşimli bir model kurguladıklarını vurguladı. Proje elçisi Prof. Dr. Yavuz Samur ise ekran bağımlılığı oluşturan dijital mimariye dikkati çekerek, çocuklara kural dikte etmek yerine oyun temelli ve deneyim odaklı bir yaklaşımla siber zorbalık ve dijital okuryazarlık bilinci kazandırılacağını ifade etti.

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Proje kapsamında Bitlis, İzmir, Ankara, Hatay, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır’da 105 Toplum Gönüllüsü genç eşliğinde eğitimler verilecek. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için uygulanacak programların her biri toplam 6 saatlik 3 modülden oluşacak.

İlkokul programı için belirlenen modüller “Dijital Sınırlarım ve Paylaşımlarım”, “Dijital Dengem ve Güvenli Seçimlerim”, “Güvendeyim, Yardım İsteyebilirim” başlıklarından; ortaokul programı için belirlenen modüller ise “Dijital Kimliğim ve Mahremiyetim”, “Dijital Haklarım ve Siber Zorbalık” ve “Dijital Dünyada Güvenli ve Bilinçli Seçimler” başlıklarından oluşacak. Tüm uygulamalar, okullarda yüz yüze ve etkileşimli atölyeler şeklinde gerçekleştirilecek. Çocukların yalnızca dinlediği bir eğitim modeli yerine aktif olarak katıldığı, düşündüğü, soru sorduğu ve kendi deneyimlerinden yola çıktığı bir öğrenme yaklaşımı benimsenecek. Atölyelerde oyunlaştırma, grup çalışmaları, senaryo tartışmaları, rol oynama, uygulama temelli etkinlikler kullanılacak.

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