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Özgür Özel, “Ailem Güvende” operasyonundan rahatsız oldu

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Özgür Özel, “Ailem Güvende” operasyonundan rahatsız oldu
Başlık ResmiÖzgür Özel, “Ailem Güvende” operasyonundan rahatsız oldu

İstanbul merkezli düzenlenen ve 6 LGBTİ+ derneğini de kapsayan "Ailem Güvende" operasyonları, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i rahatsız etti.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Operasyonun "özensiz" yürütüldüğünü savunan Özgür Özel, farklı alanlarda faaliyet göste ren kurumların aynı kapsamda değerlendirildiğini iddia etti. Bu arada, mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri nin CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından iki partinin oy oranlarında da değişimler yaşanıyor.

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YENİ PARTİ OY KAYBEDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anketlere göre kuruluş döneminde yüzde 30 seviyelerine ulaşan YENİ Parti, aradan geçen sürede oy kaybetti. Ağustos ayında yapılan 13 anketin ortalamasına göre YENİ Parti'nin oy oranı yüzde 20'lere geriledi.

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Aynı dönemde CHP'nin oy oranı ise yüzde 7 bandını aşarak ortalama yüzde 8,1'e ulaştı. Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamalarda, seçmenin yaşananları zamanla daha iyi anlayacağını, CHP'nin kemik oyunu kaybetmeyeceğini ve tabanın CHP'de kaldığını ifade ederek, "CHP'li yerinde duruyor. Altı Ok'a gidecek, mührünü basacak, bu kadar basit" demişti.

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