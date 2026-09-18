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MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı: Ada’nın gayriaskerî statüsü ihlal edilemez

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MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı: Ada’nın gayriaskerî statüsü ihlal edilemez
Başlık ResmiMSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı: Ada’nın gayriaskerî statüsü ihlal edilemez

“Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in gayriaskerî statüsüne aykırı fiilî durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz”

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Millî Savunma Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı’nın Meis Adası ziyaretinden ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosuna, 51’inci Komando Tugayı’nın Söke’ye konuşlandırılmasından Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliğine kadar dikkati çeken mesajlar verdi.

MEİS’İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in beraberindeki heyetle Meis Adası’na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askerî unsurlarla yaptığı temaslar Türkiye tarafından yakından takip edildi. Miçotakis’in temaslarını değerlendiren bakanlık, 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskerî statüde olmak kaydıyla Yunanistan’a devredilen Meis Adası’nda askerî unsur ve savaş gemisi bulundurulmasının Ada’nın statüsüyle bağdaşmadığını vurguladı. Söz konusu askerî unsurların üst düzey ziyaret kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesinin de barış ve istikrara katkı sağlamadığını belirten bakanlık, “Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in gayriaskerî statüsüne aykırı fiilî durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk “Geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan’ı hedefalan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyoruz” dedi.
Başlık ResmiMSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk “Geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan’ı hedefalan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyoruz” dedi.

DİYALOĞU DESTEKLİYORUZ AMA...

Bakanlık, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’in barış ve istikrar alanı olmasını ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini desteklediğini yineleyerek, ancak bu yaklaşımın, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesi veya sahada fiilî durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalardan doğan yükümlülüklerine riayet etmesi ve gayriaskerî statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet eden bakanlık, “Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecek” mesajını verdi.

TUNCELİ’DEN SÖKE’YE GELDİLER

Tunceli’de bulunan 51’inci Komando Tugay Komutanlığının Söke’ye konuşlanmasına da açıklık getiren bakanlık, birliklerin konuş yerlerinin, TSK’nın görev ve harekât ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendiğine dikkati çekti. 51’inci Komando Tugay Komutanlığının konuş yerinin değiştirilmesine ilişkin kararın bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda haziran ayında onaylandığı bildirildi.

ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunun uzatılmasını da değerlendiren bakanlık, Kıbrıs Adası’ndaki hassas dengelere ve güven ortamına dikkati çekti. Alınan kararın güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adım olduğunun altını çizen Bakanlık, üçüncü ülkelere çağrıda bulundu. Bakanlık, “Üçüncü tarafl ardan beklentimiz; Ada’da hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşım ile katkı sağlanması” dedi.

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