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Teknoloji

AMD’den DLSS 5’e rakip teknoloji iddiası

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AMD’den DLSS 5’e rakip teknoloji iddiası
Başlık ResmiAMD’den DLSS 5’e rakip teknoloji iddiası

AMD’nin yeni nesil ekran kartlarında yapay zeka destekli aydınlatmaya ağırlık vereceği öne sürüldü. RDNA 5 ile gündeme gelen teknoloji, mevcut Radeon modellerine sunulmayabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir duyuru bulunmuyor.

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AMD’nin yeni nesil ekran kartlarında yapay zeka destekli aydınlatmaya ağırlık vereceği öne sürüldü. RDNA 5 ile gündeme gelen teknoloji, mevcut Radeon modellerine sunulmayabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir duyuru bulunmuyor.

AMD’nin yeni nesil Radeon ekran kartlarına ilişkin sızıntılara bir yenisi eklendi. AMD sızıntılarıyla bilinen Kepler_L2'nin, AnandTech forumundaki paylaşımında şirketin NVIDIA DLSS 5’e benzer bir “Neural Lighting” teknolojisi üzerinde çalıştığını ileri sürdü. İddia, oyunlardaki aydınlatmanın oluşturulmasında sinir ağlarından yararlanan bir yaklaşımı işaret ediyor.

MEVCUT RADEON KARTLARINA GELMEYEBİLİR

Oyuncular açısından en dikkat çekici konu, donanım desteği. Kepler_L2, teknolojinin yalnızca RDNA 5 ile sınırlı olup olmayacağı sorusuna, işlem yükünü gerekçe göstererek bunun muhtemel olduğunu belirtiyor.

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AMD’NİN AYDINLATMA ARAŞTIRMALARI VAR

AMD’nin bu alanda çalıştığı ise kendi yayınlarından görülebiliyor. Şirket, ağustos ayında GPUOpen üzerinden paylaştığı araştırmada, dolaylı aydınlatmayı sinir ağlarıyla hesaplayan bir yöntem tanıttı. Yöntem, kameranın görüş alanı dışında kalan geometriden de yararlanarak ışık ve gölge sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Bu araştırma, şirketin yapay zeka destekli aydınlatmaya yatırım yaptığını gösteriyor. Ancak söz konusu yöntemin RDNA 5 ekran kartlarında kullanılacağını veya DLSS 5’e rakip bir ürün olarak sunulacağını doğrulamıyor.

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Şimdilik yeni iddianın oyunlardaki görüntü kalitesine ve performansa nasıl yansıyacağı belirsiz. Desteklenecek ekran kartları, oyunlar ve çıkış takvimi için AMD’nin açıklaması bekleniyor.

RDNA 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

AMD'nin RDNA 5'i ne zaman çıkaracağına dair Kepler_L2 daha önce 2027 yılının ortalarını işaret etmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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