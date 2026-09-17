FIBA sıralaması açıklandı: Potanın Perileri bir basamak geriledi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA kadınlar dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17'nci sırada yer aldı.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralamasını paylaştı.
Dünya Kupası'na grup maçlarının ardından veda eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17'nci basamakta yer aldı.
ABD, listede zirvedeki yerini korurken; Fransa ikinci, İspanya üçüncü sırada bulunuyor.
Türkiye, C Grubu'ndaki 3 maçını da kaybederek, grubu 4'üncü ve son sırada tamamlayarak turnuvaya erken veda etmişti. ABD, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon olmuştu.