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Spor

FIBA sıralaması açıklandı: Potanın Perileri bir basamak geriledi

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FIBA sıralaması açıklandı: Potanın Perileri bir basamak geriledi
Başlık ResmiFIBA sıralaması açıklandı: Potanın Perileri bir basamak geriledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA kadınlar dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17'nci sırada yer aldı.

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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralamasını paylaştı.

Dünya Kupası'na grup maçlarının ardından veda eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, bir basamak gerileyerek 398,8 puanla 17'nci basamakta yer aldı.

ABD, listede zirvedeki yerini korurken; Fransa ikinci, İspanya üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye, C Grubu'ndaki 3 maçını da kaybederek, grubu 4'üncü ve son sırada tamamlayarak turnuvaya erken veda etmişti. ABD, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası finalinde Fransa'yı 97-79 yenerek şampiyon olmuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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