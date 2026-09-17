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3. Sayfa

Elektrik direkleri otomobilin üzerine devrildi! Araç hurdaya döndü

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Elektrik direkleri otomobilin üzerine devrildi! Araç hurdaya döndü
Başlık ResmiElektrik direkleri otomobilin üzerine devrildi! Araç hurdaya döndü

Kırıkkale-Ankara kara yolunda vinç üzerinde taşınan elektrik aydınlatma direkleri, seyir halindeki kamyonun kabinine takılarak yol kenarında bekleyen Tofaş marka otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, otomobil hurdaya döndü.

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Kaza, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Elektrik direkleri otomobilin üzerine devrildi! Araç hurdaya döndü
Başlık ResmiElektrik direkleri otomobilin üzerine devrildi! Araç hurdaya döndü

KAMYONA TAKILAN DİREKLER OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 07 ZM 184 plakalı araç, seyir halindeyken Avukat Halil Öztürk Sokak'a dönüş yapmak istedi.

Elektrik direkleri otomobilin üzerine devrildi! Araç hurdaya döndü
Başlık ResmiElektrik direkleri otomobilin üzerine devrildi! Araç hurdaya döndü
BAKMADAN GEÇME
Elazığ
3. SAYFA

Elazığ'da otomobilin ikiye bölündüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bu sırada aracın üzerinde taşınan elektrik aydınlatma direkleri, aynı yönde seyreden C.M. yönetimindeki 06 COV 24 plakalı kamyonun kabin bölümüne takıldı.

Direkler, ardından sokaktan ana yola çıkmak için bekleyen C.Ş. idaresindeki 35 AB 0334 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Elektrik direkleri otomobilin üzerine devrildi! Araç hurdaya döndü
Başlık ResmiElektrik direkleri otomobilin üzerine devrildi! Araç hurdaya döndü

Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otomobil, çekiciyle otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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