Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valisi Canbolat'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da yer aldı.
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