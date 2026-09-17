Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde "bitkisel içecek" tüketmelerinin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Nijerya'daki 'bitkisel içecek' kabusunda bilanço giderek ağırlaşıyor. Odigbo Yerel Yönetim Başkanı Taiwo Adegoroye, yaptığı açıklamada, 9 Eylül'de Ondo eyaletine bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde "bitkisel içecek" tüketmelerinin ardından zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere kaldırılanlardan 19'unun daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Bir bardak içip kabusu yaşadılar! Bitkisel içecek faciasında bilanço ağırlaşıyor

CAN KAYBI 49'A YÜKSELDİ

Adegoroye, böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 49'a yükseldiğini, yaklaşık 170 kişinin olaydan etkilendiğini kaydetti. Etkilenenlerin çoğunun halen hastanelerde tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Adegoroye, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Ondo eyaletinde 9 Eylül'de "bitkisel içecek" tüketen 30 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI