Adana'da sulama kanalına düşen kişi gözden kayboldu
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir vatandaş henüz tespit edilmeyen bir sebeple sulama kanalına düştü. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye ekipler gönderilirken kaybolan vatandaş bulunamadı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Ege Bağatur Bulvarı'nda adı öğrenilemeyen vatandaş, henüz tespit edilemeyen sebeple Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü.
VATANDAŞLAR KURTARAMADI
Akıntıya kapılan kişiye ulaşamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
İhbar sonrasında olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve sağlık birimleri gönderildi.
Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR