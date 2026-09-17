Samsun’da bisiklet sürerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak’ın davasında karar açıklandı. Mahkeme sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, cezayı erteledi. Gözyaşları içinde karara tepki gösteren acılı anne Sevim Topaloğlu Uçak “Bu kararı asla kabul etmiyoruz. İtiraz edeceğiz. Bizim Güne'şimiz söndü, bizim bütün hayatımız bitti. O da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmemeli” dedi.

6 Haziran'da Samsun’un Atakum ilçesinde Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Güneş Uçak, bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi M.F.K. (24) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Küçük çocuk 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Sürücü M.F.K. kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

12 yaşındaki Güneş Uçak’ın davasında karar! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu: İtiraz edeceğiz

“GÜNEŞ'İ GÖRSEM DURURDUM”

Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz sanık M.F.K., kendini şöyle savundu:

Düşünüldüğü gibi herhangi bir şeyle uğraşmadım. Yanımdaki araç Güneş'i gördüğü için durdu. Güneş'i ben de görsem dururdum. Güneş'ten önce geçen yaya geçerken ben yoluma devam ettim.

12 yaşındaki Güneş Uçak’ın davasında karar! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu: İtiraz edeceğiz

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme M.F.K.'yi "taksirle ölüme sebep olmak" suçun alt sınırdan ceza uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmüm açıklamasının geri bırakılmasına (HGB) karar verilerek cezası ertelendi.

12 yaşındaki Güneş Uçak’ın davasında karar! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu: İtiraz edeceğiz

“İTİRAZ EDECEĞİZ”

Duruşma sonrası gözyaşlarına boğulan acılı anne Sevim Topaloğlu Uçak şöyle konuştu:

Aslında bu karar sadece Güneş için değil böyle hayatını kaybeden çocuklar için alınmış bir karar. Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz. Güneş'imiz çok küçüktü, araç kullananların daha dikkatli olması gerekirdi. Kavşaklara yaya yollarına daha yavaş yaklaşılması gerekir. Burada bir çocuğu suçlu gösteremezsin o bir çocuk. Karşısında bir araç var ve yetişkin bir birey. Sadece bir mahkeme ama bundan sonraki mücadelemiz asla bitmeyecek. Bu mücadeleyi sadece Güneş için yapmayacağız, böyle çocuğunu kaybeden bütün anneler için bütün aileler için yapacağız. İtiraz edeceğiz. M.F.K. dışarıda gezmeyecek. Bizim Güne'şimiz söndü, bizim bütün hayatımız bitti. O da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmemeli.

12 yaşındaki Güneş Uçak’ın davasında karar! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu: İtiraz edeceğiz

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Samsun Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISamsun