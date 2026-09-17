Dengesini koruyan ikinci el araç pazarında elektrikli araçlar yükselişini sürdürüyor

Quick Finans’ın SmartIQ iş birliğiyle yayınladığı 2. El Oto Raporu’nun Ağustos ayına ait verilerinin yer aldığı güncel sayısında sektöre dair en yeni trendler paylaşıldı.

Türkiye 0 km otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı Ağustos ayında geçen yıl Ağustos ayına göre %20 oranında daralarak 81.031 adet olarak gerçekleşirken, geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,91 oranında daralarak 719.996 adet olarak gerçekleşti.

15 yaş ve 350.000 km sınırına kadar olan 2. el oto satışları; Ağustos ayında geçen ay seviyelerinde gerçekleşirken, geçen yılın Ağustos ayına göre ise %5 oranında geriledi. 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,1 oranında daraldı.

Otomotiv pazarı genelinde daralma devam ederken, 2. el pazarının 0 km pazarına kıyasla daha dirençli bir görünüm sergilediği görülüyor. İkinci el elektrikli araç satışlarının ise Ağustos ayında aylık bazda %12 artarak 8.439 adede ulaşması, elektrikli araçlara yönelik talebin genel pazarın aksine güçlendiğini gösteriyor. Jeopolitik gelişmelerle yükselen akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak, düşük kullanım maliyeti yanında araç fiyatlarındaki vergi avantajları tüketicilerin elektrikli araçlara yönelimini destekliyor. Genel görünüm, 0 km otoda zayıflığını koruyan talebe karşın, 2. el oto pazarının daha dirençli seyrettiğini ve elektrikli araçların ise pazar içerisindeki öneminin giderek arttığını ortaya koyuyor.

Rapordaki verilere göre;

İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARI AĞUSTOS AYINDA YATAY SEYRETTİ

İkinci el otomobil pazarında Temmuz ayında görülen toparlanmanın ardından, Ağustos ayında satışlar büyük ölçüde yatay bir seyir izledi. Temmuz ayında 342.305 adet olarak gerçekleşen satışlar, Ağustos ayında küçük bir düşüşle 340.829 adet oldu. Böylece Temmuz ayında yakalanan satış hacmi Ağustos ayında da büyük ölçüde korundu.

Yıllık bazda ise satışlar, Ağustos 2025’teki 358.941 adede kıyasla yaklaşık %5 azaldı. Yıllık daralmanın Temmuz’daki %10 seviyesinden %5’e gerilemesi, geçen yıla kıyasla farkın belirgin şekilde daraldığını ve pazarda dengelenme eğiliminin güçlendiğini gösteriyor.

Dengesini koruyan ikinci el araç pazarında elektrikli araçlar yükselişini sürdürüyor

İKİNCİ EL OTOMOBİL PAZARINDA STOKTA KALMA SÜRELERİ SABİT KALDI

Ağustos ayında ikinci el otomobil pazarında stokta kalma süreleri bir önceki aya göre değişim göstermedi. Pazar ortalaması 49 gün seviyesinde kalırken, binek otomobillerde 49 gün, ticari araçlarda ise 46 gün olarak gerçekleşti.

Satış adetlerinde Ağustos ayında görülen artışa rağmen stokta kalma sürelerinin sabit kalması, satış hacmindeki yükselişin stok devir hızına henüz belirgin şekilde yansımadığını gösteriyor. Veriler, ikinci el otomobil pazarında stok hareketliliğinin istikrarlı seyrini koruduğunu işaret ediyor.

Dengesini koruyan ikinci el araç pazarında elektrikli araçlar yükselişini sürdürüyor

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDA AĞUSTOS AYINDA SINIRLI GERİLEME YAŞANDI

İkinci el hafif ticari araç pazarında Temmuz ayında görülen hareketliliğin ardından, Ağustos ayında satışlar sınırlı bir gerileme gösterdi. Temmuz ayında 46.660 adet olarak gerçekleşen satışlar, Ağustos ayında 45.923 adede gerileyerek aylık bazda yaklaşık %2 düşüş kaydetti. Buna rağmen satış hacmi 45 bin adet seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Yılın ilk sekiz aylık görünümünde satışların genel olarak 45-50 bin adet bandında hareket ettiği görülüyor. Şubat ve Mayıs aylarında 49 bin adedin üzerine çıkan pazar, sonraki aylarda daha dengeli bir seyir izledi. Ağustos verileri de ikinci el hafif ticari araç pazarında belirgin bir ivme kaybından ziyade yatay seyrin sürdüğüne işaret ediyor.

Dengesini koruyan ikinci el araç pazarında elektrikli araçlar yükselişini sürdürüyor

İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİ AĞUSTOS AYINDA DA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Temmuz ayında 7.498 adet olarak gerçekleşen satışlar, Ağustos ayında 8.439 adede yükselerek aylık bazda yaklaşık %12 artış gösterdi. Böylece Ağustos ayı, 2026 yılının en yüksek ikinci el elektrikli araç satışıyla zirveye ulaşılan ay oldu.

Yılın ilk aylarında 5-6 bin adet seviyelerinde seyreden satışların Mart ayından itibaren 7 bin adet bandına ulaşması, elektrikli araçlara yönelik ikinci el talebinin güçlendiğini gösteriyor. Temmuz ve Ağustos aylarında art arda yaşanan yükseliş ise pazardaki ivmenin yılın ikinci yarısında hızlandığını işaret ediyor. Veriler, ikinci el elektrikli araçlara yönelimin artmaya devam ettiğini ve pazarın büyüme eğilimini koruduğunu gösteriyor.

Uyarı: Bültende verilen bilgiler ve yorumlar, SmartIQ tarafından geçmiş dönem verilerden ve piyasa araştırması sonuçlarından faydalanılarak oluşturulmuş olup, taşıtların özelliklerine veya bölgesine göre değişkenlik gösterebilecektir. Belirtilenlerin herhangi bir ürün veya markaya yönelik tavsiye veya yönlendirme olarak algılanmaması, müşteriler tarafından gerekli araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Dengesini koruyan ikinci el araç pazarında elektrikli araçlar yükselişini sürdürüyor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ