Seni Tanıyorum konusu ve oyuncu kadrosu, Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ı aynı projede buluşturan yeni yapımın izleyiciyle buluşmasıyla gündeme geldi. Psikolojik gerilim ve drama unsurlarını bir araya getiren dizinin hikayesi, karakterleri, senaristi ve hangi platformda yayınlandığı merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Seni Tanıyorum dizisi, 17 Eylül 2026 itibarıyla yayın takvimindeki yerini aldı. Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Tuğba Doğan'ın senarist olarak imza attığı yapımda aile ilişkileri, kariyer, güven ve sadakat ekseninde gelişen bir hikaye işleniyor.

SENİ TANIYORUM KONUSU NE?

Seni Tanıyorum, doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlık kariyerine geri dönmeye çalışan Funda'nın hayatına odaklanıyor. Annelik ile sanat hayatı arasında denge kurmaya çalışan Funda, yeniden resim yapmaya zaman ayırabilmek için çocuğuyla ilgilenecek bir bakıcı arıyor. Aradığı kişiyi Nazlı'da bulduğunu düşünen Funda için başlangıçta hayatı kolaylaştırması beklenen bu karar, genç kadının eve girmesiyle farklı bir yöne evriliyor. Nazlı'nın gizemli ve tekinsiz tarafları ortaya çıktıkça Funda ile eşi İlker'in kurduğu düzen de giderek sarsılmaya başlıyor.

Seni Tanıyorum konusu ne, uyarlama mı, nereden izlenir? İşte oyuncu kadrosu

SENİ TANIYORUM OYUNCULARI

Elçin Sangu

Melis Sezen

Ozan Dolunay

Cemal Hünal

Efe Taşdelen

Murat Garipağaoğlu

Mine Teber

Nergis Öztürk

Arbil Tabur

Esra Şahin

Seni Tanıyorum konusu ne, uyarlama mı, nereden izlenir? İşte oyuncu kadrosu

SENİ TANIYORUM HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

Seni Tanıyorum Netflix üzerinden izlenebiliyor. Yapımın Netflix'teki resmi sayfasında dizi 2026 yapımı Türk drama dizisi olarak yer alıyor.

SENİ TANIYORUM KONUSU UYARLAMA MI?

Seni Tanıyorum'un herhangi bir kitap, yabancı dizi veya filmden uyarlandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Senaryonun Tuğba Doğan tarafından kaleme alındığı belirtiliyor. Yapımın yönetmenliğini Mert Baykal üstlendi.