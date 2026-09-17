İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yarın hizmete açacaklarını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak.”