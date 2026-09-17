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Ekonomi

İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak

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İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak
Başlık Resmiİstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Yeni pistin İstanbul Havalimanı’nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacağını belirten Uraloğlu, pistin devreye alınmasıyla iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerinin kısalacağını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yarın hizmete açacaklarını duyurdu.

İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak
Başlık Resmiİstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak

"YENİ PİSTİMİZ İSTANBUL HAVALİMANI’NIN İLK DOĞU-BATI YÖNLÜ PİSTİ OLACAK”

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

“4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6’ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacak. Yeni beton pistimizi 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ettik."

İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak
Başlık Resmiİstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak

"TAKSİ VE HAVADA KALIŞ SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ”

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak.”

İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak
Başlık Resmiİstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak
İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak
Başlık Resmiİstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı pisti yarın açılıyor! Taksi ve havada kalış süreleri kısalacak
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | İstanbul
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