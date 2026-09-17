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Türkiye’de 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti

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Türkiye’de 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti
Başlık ResmiTürkiye’de 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti

TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı ağustosta 7 milyon 608 bin 433’e yükseldi. Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şırnak ve Şanlıurfa’da motosiklet sayısı otomobil sayısını aşarken, en büyük fark 66 bin 17 ile Manisa’da görüldü.

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Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, ağustos ayı itibarıyla, 7 milyon 608 bin 433'e yükselirken, motosiklet sayısının araç sayısından fazla olduğu il sayısı 7 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 18 milyon 37 bin 907, motosiklette 7 milyon 608 bin 433 oldu.

Türkiye’de 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti
Başlık ResmiTürkiye’de 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti

EN ÇOK MOTOSİKLET İSTANBUL'DA

Veriler motosiklet sayıları bakımından incelendiğinde, il bazında en çok motosiklet 971 bin 480 ile İstanbul'da bulunurken, bu şehri 563 bin 170 ile Antalya, 549 bin 833 ile İzmir takip etti.

En az motosiklet ise Ardahan'da yer aldı. Toplam 1455 motosikletin olduğu Ardahan'ı bu kategoride 2 bin 113 ile Tunceli, 2 bin 348 ile Hakkari, 2 bin 602 ile Bingöl takip etti.

Türkiye’de 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti
Başlık ResmiTürkiye’de 7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti

7 İLDE MOTOSİKLET SAYISI DAHA FAZLA

Motosiklet sayısının araç sayısından fazla olduğu iller Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şırnak ve Şanlıurfa oldu.

Buna göre, Kilis'te 14 bin 507 otomobil bulunurken, 42 bin 81 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi. Aydın'da 248 bin 830 otomobile karşılık 266 bin 141 motosikletin, Manisa'da 285 bin 696 otomobile karşılık 351 bin 713 motosikletin, Muğla'da 294 bin 321 otomobile karşılık 325 bin 559 motosikletin, Iğdır'da 8 bin 569 otomobile karşılık 14 bin 694 motosikletin, Şırnak'ta 9 bin 530 otomobile karşılık 9 bin 665 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü. Şanlıurfa'da da 120 bin 768 otomobile karşılık 127 bin 205 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu tespit edildi.

Motosiklet sayısı ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il, 66 bin 17 ile Manisa olarak belirlendi.

Ağustos ayında, söz konusu 7 ildeki otomobil ve motosiklet sayıları ve bunlar arasındaki fark şöyle:

İlOtomobil sayısıMotosiklet sayısıFark
Manisa285.696351.71366.017
Muğla294.321325.55931.238
Kilis14.50742.08127.574
Aydın248.830266.14117.311
Iğdır8.56914.6946.125
Şanlıurfa120.768127.2056.437
Şırnak9.5309.665135
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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