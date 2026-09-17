Ankara'da 20 milyon liralık kaçak akaryakıt ve sahte motor yağı ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak akaryakıt ve sahte motor yağı ele geçirildi. Operasyonda malzemelere el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de kaçakçılığa yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda T.A. isimli şahsın piyasadan topladığı madeni yağları kimyasallar ile karıştırmak suretiyle kaçak akaryakıt elde ettiği, ayrıca bu madeni yağlardan sahte motor yağı imal ederek piyasaya sürdüğü tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 20 MİLYON LİRA

Ekiplerin dün şüphelinin iş yerine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan kaçak malzeme ele geçirildi. Aramalarda 8 bin litre madeni yağ, 13 bin 500 litre temizlik maddesi, 5 bin litre gliserin, 2 bin kilogram temizlik hammaddesi (donmuş yağ), 10 bin 800 adet çeşitli madeni yağ markalarına ait sahte etiket, 1 adet ambalaj makinesi, 1 adet folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan T.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI