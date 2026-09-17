Jürgen Kloop'tan Leroy Sane sözleri: Onunla konuşacağım

Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2'nci Grup'ta mücadelede edecek Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosunu belirledi. Deneyimli teknik adam, aday kadroda yer vermediği Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane hakkında konuştu.

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2'nci Grup'ta Hollanda, Yunanistan, Sırbistan ve yeniden Yunanistan ile kozlarını paylaşacak Almanya'nın kadrosu açıklandı.

SANE KADRODA YOK

Galatasaray'ın yıldız kanat oyucusu Leroy Sane, zorlu karşılaşmalar öncesi teknik direktör Jürgen Kloop'un belirlediği aday kadroya giremedi.

Jürgen Klopp

"RİTMİNİ BULAMADI"

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan 30 yaşındaki oyuncu hakkında konuşan Klopp, "Leroy Sane, bu sezon henüz tam olarak ritmini bulamadı. Onunla konuşacağım ancak bunu henüz yapmadım" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ