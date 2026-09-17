SPK 40 uzman yardımcısı alacak (Başvuru tarihleri ve şartları)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara Merkez ve/veya İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40 adede kadar Uzman Yardımcısı alımı yapacak. SPK uzman yardımcısı alımı sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Peki SPK uzman yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara Merkez ve/veya İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 40 adede kadar Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Aday seçimi giriş sınavı sonucundaki başarı durumuna göre gerçekleştirilecek.

Başvurular 12 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 26 Ekim 2026 saat 23.59.59’a kadar Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Adaylar, e-Devlet aracılığıyla Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu’ndaki başvuru ekranından işlem yapabilecek.

SPK UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuracak adayların 2025 veya 2026 KPSS’de KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28 ya da KPSSP45 puan türlerinden en az 75 puan almış olması gerekiyor. Başvuru yapanlar arasından en yüksek puanlı 800 aday giriş sınavına çağrılacak. Son sıradaki puan eşitliği nedeniyle 800’üncü sırada birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava katılabilecek.

Adayların ayrıca 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki genel şartları taşıması ve ilanda belirtilen çok sayıda lisans programından mezun olması şartı aranacak.

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