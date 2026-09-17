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Trendyol Sanat’tan “Seyir” ile Haliç’e dijital bakış

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Trendyol Sanat’tan “Seyir” ile Haliç’e dijital bakış
Başlık ResmiTrendyol Sanat’tan “Seyir” ile Haliç’e dijital bakış

Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul’un 21. edisyonunda, multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın etkinlik için özel olarak ürettiği Seyir adlı dijital enstalasyonu sanatseverlerle buluşturuyor. Haliç’in gerçek zamanlı görüntüsünü izleyicinin varlığıyla dönüştüren eser, manzarayı izleyicinin de parçası olduğu dinamik bir deneyime çeviriyor. Seyir, 23–27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

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Contemporary Istanbul ile dört yıldır sürdürdüğü partnerliğini sanat ve teknolojiyi buluşturan projelerle devam ettiren Trendyol Sanat, bu yıl multidisipliner sanatçı Balkan Karışman’ın Seyir adlı dijital enstalasyonunu sanatseverlerle buluşturuyor.

HALİÇ, İZLEYİCİYLE BİRLİKTE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Contemporary Istanbul’un 21. edisyonu için GLOBART küratörlüğünde Trendyol Sanat’a özel olarak üretilen Seyir, Haliç’in gerçek zamanlı görüntüsünü dijital teknolojiler aracılığıyla sergi mekânına taşıyor. Haliç manzarasını izleyicinin hareketiyle dönüştüren eser, bakma eylemini doğrudan deneyimin bir parçasına dönüştürüyor. Uzaktan Haliç’e açılan dijital bir uzantı gibi görünen eser, izleyici yaklaştıkça değişiyor; beden, mesafe ve algıyla yeniden şekillenen manzara, izleyici geri çekildiğinde yeniden bütünleşiyor.

Trendyol Sanat’tan “Seyir” ile Haliç’e dijital bakış
Başlık ResmiTrendyol Sanat’tan “Seyir” ile Haliç’e dijital bakış

Trendyol Sanat, Contemporary Istanbul ile dört yıldır sürdürdüğü iş birliği kapsamında farklı sanatçı ve üretimleri izleyiciyle buluşturuyor. Bu süreçte Memo Akten’in Deep Meditations, Candaş Şişman’ın Synphon ve geçtiğimiz yıl Güvenç Özel’in Neuroflux enstalasyonlarını İstanbul’da ilk kez sanatseverlerle
buluşturdu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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