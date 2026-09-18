Fenerbahçe Tarfin, final biletini son şampiyon Olympiakos'a kaptırdı

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, bu yıl ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa organizasyonunda son EuroLeague şampiyonu Olympiakos'a 92-90 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, bu yıl ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa organizasyonunda Abu Dabi’de parkeye çıktı.

SON TOPTA KAYBETTİK

Etihad Arena’da oynanan karşılaşmada son EuroLeague şampiyonu Olympiakos'a 92-90 kaybeden sarı lacivertliler, finale yükselme şansını kaçırdı.

YENİ HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK

Fenerbahçe Tarfin'in üçüncülük maçında rakibi, Dubai Basketbol - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.

Fenerbahçe Tarfin - Olympiakos

FİNAL MAÇI YARIN

Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00'deki finalde karşılaşarak Avrupa Ligi Süper Kupa'yı müzesine götürmek için mücadele edecek. Aynı gün TSİ 17.00'de ise yarı finalde mağlup olan ekipler, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

SEZON ÖNCESİ 5 HAZIRLIK MAÇI

Yeni sezon hazırlıklarına 21 Ağustos Cuma günü başlayan Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Süper Kupa organizasyonuna kadar oynadığı beş hazırlık maçında üç galibiyet alırken iki kez mağlup oldu. Hazırlık döneminde Tofaş, Olimpia Milano ve Balkan Botevgrad takımları karşısında kazanan taraf olan Fenerbahçe Tarfin, Glint Körfez Basket ve Olympiakos’a mağlup oldu.

Fenerbahçe Tarfin - Olympiakos

OLYMPİAKOS'UN KADROSU

EuroLeague’de 2025-26 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Olympiacos’un yeni sezon kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Guardlar: Codi Miller- McIntyre, Nikolaos Plotas, Georgios Bourneles, Jean Montero, Omiros Netzipoglou, Tyler Dorsey, Cory Joseph

Forvetler: Tyson Ward, Sasha Vezenkov, Kostas Papanikolaou, Mbaye Ndiaye, Evan Fournier

Pivotlar: Antonis Karagiannidis, Nikola Milutinov, Donta Hall, Tyrique Jones

Antrenör: Georgios Bartzokas

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ