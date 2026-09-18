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Dünya

İngiltere'de uçuş krizinin perde arkası! Küçük bir kod parçası...

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İngiltere'de uçuş krizinin perde arkası! Küçük bir kod parçası...
Başlık Resmiİngilterede uçuş krizinin perde arkası! Küçük bir kod parçası...

İngiltere'de geçen hafta havalimanlarında ulaşımı aksatan ve 2 binden fazla uçuşun iptal edilmesine yol açan sistem arızasının nedeni belli oldu. NATS CEO'su Martin Rolfe, sorunun uçuş veri sistemindeki yazılım hatasından kaynaklandığını açıkladı.

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İngiltere'de geçtiğimiz hafta çok sayıda havalimanında uçuşların aksamasına ve 2 binden fazla seferin iptal edilmesine neden olan sistem arızasının kaynağı tespit edildi.

İngiltere Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS) CEO'su Martin Rolfe, yaşanan kesintinin uçuş veri sistemindeki bir yazılım hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Rolfe, İngiliz basınında yer alan iddialara da değinerek arızanın 2023 yılında yaşanan benzer olayla veya herhangi bir askeri müdahaleyle bağlantılı olmadığını belirtti. Olay sırasında tesislerde herhangi bir güvenlik zaafının yaşanmadığını da ifade etti.

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HATA KODUN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜNDE BULUNDU

Hatanın tespit edildiğini belirten Rolfe, kalıcı çözümün güvenlik testlerinden geçirildikten sonra devreye alınacağını ifade etti. Sorunun etkilerini azaltmaya yönelik önlemlerin ise uygulanmaya devam ettiğini aktardı.

RYANAIR'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

Arıza nedeniyle çok sayıda uçuşun etkilendiğini açıklayan İrlanda merkezli Ryanair, NATS CEO'su Martin Rolfe'un istifa etmesini istemişti.

Wizz Air de yaşanan kesintiye tepki göstererek, kritik ulusal altyapı hizmeti sunan bir kuruluşun havacılık sistemini durma noktasına getirmemesi gerektiğini savunmuştu.

SON 3 YILDA İKİNCİ BÜYÜK ARIZA

NATS'ın uçuş planlarını otomatik olarak işleyen sisteminde 2023 yılında da büyük çaplı bir arıza yaşanmıştı. 28 Ağustos 2023'te meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 1.500 uçuş iptal edilmiş, sonraki günlerde de iptaller sürmüştü. Yaşanan gecikmelerden toplam 700 binden fazla yolcu etkilenmişti.

NATS sisteminde 2025 yılının temmuz ayında da radar kaynaklı teknik bir sorun yaşanmıştı. 150'den fazla uçuşun iptal edildiği arıza, NATS'ın yedek sisteme geçmesiyle giderilmişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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