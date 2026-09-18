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Dünya

Küçük kızı ölümden kurtarmıştı! İngiltere'de Türk esnafa kahramanlık ödülü

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Küçük kızı ölümden kurtarmıştı! İngiltere'de Türk esnafa kahramanlık ödülü
Başlık ResmiKüçük kızı ölümden kurtarmıştı! İngilterede Türk esnafa kahramanlık ödülü

İngiltere'nin başkenti Londra'da motosikletin altında kalmak üzere olan küçük bir kızı son anda kurtaran Türk restoran müdürü Onur İnci, sergilediği cesaret nedeniyle ödüllendirildi. Olay sırasında kendisi yaralanan İnci'ye Merton Belediyesi tarafından "Merton Kahramanları Ödülü" verildi.

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Londra'da geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Türk restoran müdürü Onur İnci'ye anlamlı bir ödül geldi. Wimbledon'da 6 yaşındaki bir kız çocuğunu motosikletin altında kalmaktan kurtaran İnci, Merton Belediyesi tarafından kahramanlık ödülüne layık görüldü.

MOTOSİKLETİN ÖNÜNE ATILDI

25 Mayıs'ta Wimbledon'da meydana gelen olayda, bir restoranın önünde bulunan küçük kız yolun karşısında bekleyen babasına doğru koşarken bölgeye hızla yaklaşan motosikletin önüne çıktı.

Küçük kızı ölümden kurtarmıştı! İngilterede Türk esnafa kahramanlık ödülü
Başlık ResmiKüçük kızı ölümden kurtarmıştı! İngilterede Türk esnafa kahramanlık ödülü

Tehlikeyi fark eden Onur İnci, hiç düşünmeden yola çıkarak çocuğu son anda motosikletin önünden aldı. Küçük kız olaydan yara almadan kurtulurken motosiklet İnci'ye çarptı.

Çarpmanın ardından yaralanan İnci hastaneye kaldırıldı. Günlerce tedavi gören İnci'nin sol omzunda kırıklar meydana geldi ve kolunda kalıcı hasar oluştu.

İNGİLTERE'DE KAHRAMANLIK ÖDÜLÜ

Aradan geçen ayların ardından Merton Belediyesi, Onur İnci'yi "Merton Kahramanları Ödülü"ne layık gördü. İnci, küçük kızın hayatını kurtarmak için kendi canını tehlikeye attığı olay nedeniyle düzenlenen törenle ödüllendirildi.

İnci, ödülünü törene birlikte katıldığı oğlunun yanında aldı.

"SEYİRCİ KALAMAZDIM"

Yaşananları anlatan Onur İnci, amacının kahraman olmak olmadığını söyledi. A Haber'e konuşan İnci, "Ben bir kahramanlık için değil, gördüğüm bir tehlike üzerine çocuğu kurtardım" dedi.

İnci, tehlikeyi gördüğü anda kendi canını düşünmeye fırsat bulamadığını ve yaşananlara vicdanen seyirci kalamayacağını anlattı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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