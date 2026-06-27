Spider-Man Brand New Day için geri sayım sürüyor. Tom Holland'ın yeniden Peter Parker olarak izleyici karşısına çıkacağı Marvel filminin vizyon tarihi, ikinci fragmanın kırdığı izlenme rekorunun ardından yeniden gündeme geldi. Sinemaseverler filmin Türkiye'de ne zaman vizyona gireceğini araştırıyor.

Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yapımlarından Spider-Man: Brand New Day, yayınlanan ikinci fragmanıyla dünya genelinde büyük ilgi gördü. Vizyon tarihinin yaklaşmasıyla birlikte filmin konusu, oyuncu kadrosu ve Türkiye gösterim tarihi de sinemaseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

SPİDER-MAN BRAND NEW DAY NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spider-Man: Brand New Day'in 31 Temmuz 2026 tarihinde sinemalarda vizyona girmesi planlanıyor. Sony Pictures ve Marvel Studios iş birliğiyle hazırlanan yapım, Tom Holland'ın Marvel Sinematik Evreni'ndeki dördüncü Örümcek Adam filmi olma özelliğini taşıyor.

Film, Spider-Man: No Way Home olaylarının ardından Peter Parker'ın hayatında açılan yeni dönemi konu alıyor. Dünyanın Peter Parker'ın gerçek kimliğini unutmasının ardından yalnız bir hayat süren kahraman, New York'u korumaya devam ederken gizemli ve güçlü yeni bir tehditle karşı karşıya kalıyor.

Spider-Man Brand New Day ne zaman çıkacak? İşte vizyon tarihi

SPİDER-MAN BRAND NEW DAY TÜRKİYE VİZYON TARİHİ

Spider-Man: Brand New Day'in Türkiye'de de küresel vizyon takvimine paralel olarak 31 Temmuz 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. Türkiye'deki kesin vizyon takvimi ise dağıtım şirketlerinin duyurularıyla netleşecek.

Oyuncu kadrosunda Tom Holland'ın yanı sıra Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando ve Tramell Tillman yer alıyor. Film, Marvel'ın Altıncı Faz projeleri arasında bulunurken, hikayesinin ilerleyen dönemde Avengers: Doomsday ile bağlantı kurması bekleniyor.

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