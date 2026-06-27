Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak hava etkisini artırırken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İkiyaka Dağları'ndaki Sat Gölleri yolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayına sayılı günler kalmasına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele mesaisi devam ediyor. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İkiyaka Dağları'nda bulunan Sat Gölleri yolunu ulaşıma açmak için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Temmuz geldi ama burada hâlâ kış! 5 metrelik kar şaşırtıyor

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ BULUYOR

Hakkari İl Özel İdaresi ile Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, yer yer 5 metreyi bulan kar örtüsü nedeniyle zorlu şartlarda çalışma yürütüyor. İş makinelerinin yüksekliğini aşan kar kütleleri, ekiplerin ilerlemesini güçleştirirken, açılan yollar adeta kar tünellerini andırıyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Kar tabakasının sertleştiği noktalarda kepçelerin yetersiz kalması üzerine ekskavatörler devreye giriyor. Bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle zaman zaman çığ riskiyle karşı karşıya kalan ekipler, tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, yaylalara ulaşımın sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol açma çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini belirtti.

Temmuz geldi ama burada hâlâ kış! 5 metrelik kar şaşırtıyor

Ekipler, bölgede kar miktarının halen oldukça fazla olduğunu ifade ederken, Yüksekova'nın yüksek kesimlerindeki yol açma ve genişletme çalışmalarının temmuz ayının sonuna kadar sürmesinin beklendiğini kaydetti.

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