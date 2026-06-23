Doğu Anadolu'da etkili olan sağanak ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kars'ın Selim ve Susuz ilçelerinde dolu nedeniyle yollar ve çevre beyaza bürünürken, Erzurum'da sağanak sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Doğu Anadolu'da etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı zorlaştırdı.

Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan sağanak, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bazı köylerde beyaz örtü oluştu.

Haziran sonunda büyük sürpriz! Bir il doluya, bir il sağanağa teslim oldu

Karahamza köyünde bulunan tarım arazileri doludan etkilenirken, bazı vatandaşlar araçlarını zarar görmemesi için battaniyelerle kapattı.

Dolu yağışı Susuz ilçesinde de etkili oldu. Kars-Susuz kara yolunun Mezra köyü mevkisi dolu nedeniyle beyaza bürünürken, sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Haziran sonunda büyük sürpriz! Bir il doluya, bir il sağanağa teslim oldu

ERZURUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Erzurum'da ise akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağıştan korunmaya çalışırken, ekiplerin olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası