Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasında yer alan 2550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde dolu yağışı etkili oldu. Dolunun etkisiyle kara yolu beyaz örtüyle kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da, Posof ilçesini Damal ilçesine bağlayan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı ve çevresinde bu sabah etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

KARA YOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Dolu nedeniyle Ilgar Dağı geçidindeki kara yolunda görüş mesafesinin azalması ve yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Yağış sonrası kara yolunda oluşan beyaz görüntü, kış mevsimini andıran manzaralar ortaya çıkardı.

Görüntüler Ardahan'dan... Haziran ortasında her yer bir anda beyaza büründü!

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, olumsuzluk yaşanmaması için trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Dolu yağışının etkisini kaybetmesinin ardından yollarda temizleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

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