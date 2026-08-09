Kırtasiyelerde mesai başladı! Okul çantası bu yıl 2.500 liraya dolacak

Okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye alışverişi için hazırlıklar hızlanırken, velilerin bu yıl çanta ve okul ihtiyaçları için ortalama 2.500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Sektör temsilcileri ise güvenli ve standartlara uygun ürünlerin tercih edilmesi konusunda uyarıyor.

Kırtasiye sektörü okula dönüş sezonu için hazırlıklarına devam ederken, sektör temsilcileri velileri merdiven altı ürünlere karşı uyarıyor.

YÜZDE 25'LİK ARTIŞ SÖZ KONUSU

Bu yıl bir öğrencinin okul çantasının dolum maliyetine değinen Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci “Geçen yıl 1.900-2.000 lira arasındaydı bir okul çantasının alt maliyeti. Bu araştırmayı Türkiye’nin 7 bölgesine göre yapıyoruz. Şu anda yaklaşık yüzde 25’lik bir artış söz konusu geçen yılın ortalamasına göre. 2.500 lira ortalama maliyet var. Herkesin kendi ekonomik durumuna, beğenisine, kullanım amacına göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Ama ortalama 2.500 liraya bir okul çantasını doldurup ihtiyaçlarını giderebiliyorlar” dedi.

Keresteci, söz konusu yüzde 25’lik artış oranının enflasyonun altında olduğunu söyledi. Tüketicilere ürünlerde yer alan ‘CE’ işareti ile ‘EN 71’ standardına uygunluğu kontrol etmeleri yönünde uyarıda bulunan Keresteci “Tüketicilerimizi, sağlıklı ve güvenilir ürün satan kırtasiyelerden ürün almaya davet ediyoruz. Bir ürünü aldığında tüketicimiz ürünün arkasında ithalatçı, imalatçı bilgisi, markası, test, sağlık raporlarıyla ilgili işaretlemenin olup olmadığına bakarsa güvenli ürüne ulaşmış olur” diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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