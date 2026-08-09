Öğretmen Fatma Nur Çelik’in öldürüldüğü saldırının ardındaki korkunç detaylar tek tek belgelendi. 17 yaşındaki zanlının şeytanla ilgili videolar izlediği, ailesinin de geçmiş tedavi bilgilerini okuldan sakladığı tespit edildi.

İstanbul Çekmeköy’de bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının arkasındaki ihmaller zinciri TBMM Komisyonu raporlarına yansıdı. 2 Mart’ta Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen olayda, 17 yaşındaki F.S.B, 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik’i katletmiş ve 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

TBMM Komisyonunun İstanbul Valiliği ziyaretinde konuşan Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, şüphelinin saldırı sonrası “Bana şeytan talimat verip yönlendirdi. Eylemle ilgili bir şey hatırlamıyorum, rehber öğretmeniyle görüşmek istedim. Onu odasında bulamayınca bilincimi kaybettim” dediğini aktardı. Şen, çocuğun seri katil oyunu olan ‘Dexter’ üzerinden iletişim kurduğunu belirtti.

Katil öğrenci defalarca sinyal vermiş! Fatma öğretmenin katledilmesinde ihmal zinciri

“ŞEYDA ÖĞRETMENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM”

Çocuk Şube Müdürü Özlem Temür, şüphelinin en az üç defa intihar girişiminde bulunduğunu, paranoit düşünceler taşıdığını ve şubat ayında yatırıldığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden 8 gün sonra ailenin “çok zayıfladı” gerekçesiyle doktorların tüm riskleri anlatmasına rağmen taburcu edildiğini belirtti. İlçe Millî Eğitim Müdürü Arife Gökkuş, çocuğun hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarına “Şeyda öğretmeni öldürmek istiyorum” dediğini aktardı. Rehber öğretmen Şeyda Gümüş de çocuğun sınav kâğıdına “Ölmek istiyorum” yazdığını ve 8-10 saat şeytanla ilgili videolar izlediğini ifade etti. Eski İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ise ailenin damgalanma korkusuyla geçmiş tedavi bilgilerini sakladığını vurguladı.

Katil öğrenci defalarca sinyal vermiş! Fatma öğretmenin katledilmesinde ihmal zinciri

KORKUTAN MESAJ

Saldırıdan sonra eski müdür yardımcısı Selçuk Terzioğlu, “680’li numaradan mesaj geldi. C31K olarak atamız Semih Çelik’in yolundan giderek kadınları katletmeye devam ediyoruz” şeklinde tehdit aldıklarını açıkladı.

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İstanbul Valisi Davut Gül “Okuldan atmak da okulun önüne polis koymak da tek başına çare değil. Çocukların psikolojik sorunları sosyal hizmet mekanizmalarına aktarılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

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