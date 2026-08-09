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Çocuk suçlarına karşı dört ayaklı mücadele! Silah, medya, eğitim ve sosyal alan

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Çocuk suçlarına karşı dört ayaklı mücadele! Silah, medya, eğitim ve sosyal alan

Üst üste yaşanan okul saldırılarının ardından bu tip olayların tekrar yaşanmamasına yönelik güvenlik tedbirlerin yanı sıra çocukların sosyal, psikolojik ve duygusal gelişimini destekleyecek yeni modeller de tartışılmaya başlandı.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Bu kapsamda Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu’nda bireysel silahlanmadan, çocuklar için güvenli alanlara ve medyaya yönelik düzenlemelere kadar birçok öneri değerlendirildi.

Çocuk suçlarına karşı dört ayaklı mücadele! Silah, medya, eğitim ve sosyal alan
Başlık ResmiÇocuk suçlarına karşı dört ayaklı mücadele! Silah, medya, eğitim ve sosyal alan

Komisyonda ele alınan öneriler şöyle:

BİREYSEL SİLAHLANMAYA SINIRLAMA

*Son dönemde fahiş rakamlara ulaşan bireysel silahlanma sınırlandırılmalı ve sadece çok gerekli kişilerle sınırlı tutulmalı.

*Silah taşıma ve bulundurma konusunda daha sınırlı bir uygulama hayata geçirilmeli.

*Silahların yaygınlaşmasının önüne geçecek düzenlemeler yapılmalı.

*Silah kullanımından kaynaklanan olayların önlenmesine yönelik farkındalık çalışmaları artırılmalı.

Komisyonda, silahın yaygınlaşmasının basit tartışmaların cinayetle sonuçlanmasına neden olabildiği belirtilerek, “Çok basit bir müdahaleyle çözülebilecek şey bir ağız dalaşı, bir cinayetle neticeleniyor silah olduğu için” değerlendirmesinde bulunuldu.

Çocuk suçlarına karşı dört ayaklı mücadele! Silah, medya, eğitim ve sosyal alan
Başlık ResmiÇocuk suçlarına karşı dört ayaklı mücadele! Silah, medya, eğitim ve sosyal alan

RTÜK’E YENİ YETKİLER

*RTÜK'e çocukların zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni yetkiler verilmeli.

*Çocukların benlik gelişimine zarar veren içeriklere karşı daha etkin koruma mekanizmaları oluşturulmalı.

*Çocuklara yönelik yapıcı, onarıcı ve rehberlik edici yayınlar desteklenmeli.

*Dijital platformlara çocukların korunmasına yönelik yükümlülükler getirilmeli.

ÇOCUKLARA “4 ÖZ” VE “4 D” KAZANDIRILMALI

*Çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesinde kendilerini tanımaları ve duygularını yönetebilmeleri için öz güven, öz saygı, öz şefkat ve öz denetimden oluşan “4 öz” kavramı öğretilmeli.

*Davranışlarını değerlendirebilmeleri için “4 D” yaklaşımı kazandırılmalı. Çocukların “Doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru kişiyle mi iletişim kuruyor veya davranıyorum?” sorusunu kendilerine sorabilecek farkındalığa ulaşmaları sağlanmalı.

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DUYGU ATÖLYELERİ KURULMALI

*Okullarda ve çocukların erişebileceği güvenli alanlarda duygu atölyeleri kurulmalı. Çocukların duygularını tanıması ve ifade etmesi desteklenmeli.

*Çocuklara duygu ve davranışlarını yönetme becerisi kazandırılmalı.

*Çatışma çözme ve sağlıklı iletişim becerilerini geliştiren uygulamalı çalışmalar yapılmalı.

ÇOCUKLARA GÜVENLİ SOSYAL ALANLAR SAĞLANMALI

*Çocukların suça sürüklenme riskinin yüksek olduğu bölgelerde güvenli ve kapsayıcı sosyal alanlar oluşturulmalı. 12-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin bu alanlara ücretsiz erişimi sağlanmalı.

*Çocuklara spor, sanat, kültür ve bilim faaliyetlerinden ücretsiz yararlanma imkânı sunulmalı.

*Çocukların sosyalleşebileceği güvenli ortamlar oluşturulmalı. Bu alanlar yerel yönetimlerle iş birliği içinde hayata geçirilmeli.

*Bölgenin ihtiyaçlarına göre çocuklara yönelik farklı sosyal ve kültürel faaliyetler planlanmalı.

OKUL BAHÇELERİ EĞİTİM DIŞINDA ÇOCUKLARA AÇILMALI

*Okul bahçeleri ve uygun okul mekânları eğitim saatleri dışında çocukların kullanımına açılmalı. Bu alanların güvenli ve denetimli şekilde kullanılması sağlanmalı.

*Güvenli sosyal alanların hafta sonlarında da erişilebilir olması sağlanmalı.

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