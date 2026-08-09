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Teknoloji

Dünyanın en ince kablosuz OLED TV’si Türkiye’de

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Dünyanın en ince kablosuz OLED TV’si Türkiye’de

LG, yeni OLED evo W6 Wallpaper TV modelini Türkiye’de satışa sundu. 77 ve 83 inç ekran seçenekleriyle gelen model, yalnızca 9 mm kalınlığındaki gövdesi ve duvarla bütünleşen tasarımıyla öne çıkıyor.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

True Wireless teknolojisi sayesinde görüntü ve ses, Zero Connect Box üzerinden kablosuz olarak ekrana aktarılırken, televizyonun bulunduğu alanda kablo karmaşası da azalıyor. 31 Ağustos 2026’ya kadar W6 satın alanlara LG Sound Suite M7 kablosuz hoparlör seti hediye edilecek.

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Yerli oyun Harvest King 1 milyon indirmeye ulaştı

Monster Bilgisayar iştiraki Semruk Games tarafından geliştirilen ve Homa iş birliğiyle global pazara sunulan Harvest King, App Store ve Google Play’de toplam 1 milyon indirmeyi geride bıraktı.

Dünyanın en ince kablosuz OLED TV’si Türkiye’de
Başlık ResmiDünyanın en ince kablosuz OLED TV’si Türkiye’de

Oyun, App Store’da 56 farklı ülkede editoryal öneriler arasında alırken, Google Play’in 49 ülke mağazasında da editoryal koleksiyonlarında da öne çıkarılarak global görünürlüğünü güçlendirdi. Harvest King’in hikâyesi, doğal hayat alanlarını korumaya çalışan sebze ve meyve kahramanlarının mücadelesini konu alıyor. Oyuncular, kule savunma mekanikleri üzerine kurulu oyun yapısında bahçeyi ele geçiren düşmanlara karşı farklı yeteneklere sahip karakterlerle ilerliyor, her bölümde yeni kahramanlar keşfederek savunmalarını güçlendiriyor.

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