Disney ve Pixar'ın efsane animasyon serisi Oyuncak Hikayesi, yıllar sonra yeni filmiyle sinemalara dönmeye hazırlanıyor. Oyuncak Hikayesi 5 için yayınlanan yeni fragman büyük ilgi görürken, izleyiciler filmin vizyon tarihi ve hikayesine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Sinemanın en sevilen animasyon serilerinden biri olan Oyuncak Hikayesi, beşinci filmiyle yeniden beyaz perdeye geliyor. Woody, Buzz Lightyear, Jessie ve diğer oyuncakların yeni macerasını konu alan yapım, teknoloji çağında değişen oyun alışkanlıklarını merkezine alacak.

OYUNCAK HİKAYESİ 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Disney ve Pixar tarafından hazırlanan Oyuncak Hikayesi 5'in vizyon tarihi resmen açıklandı. Yapımın 19 Haziran 2026 tarihinde dünya genelinde sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. Türkiye'de de film aynı tarihte vizyona girecek.

Serinin ilk filmi 1995 yılında izleyiciyle buluşmuş ve bilgisayar animasyonu alanında yeni bir dönemin kapılarını açmıştı. Aradan geçen yıllarda dünya çapında milyarlarca dolar hasılat elde eden seri, Oyuncak Hikayesi 5 ile yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Özellikle Buzz, Woody ve Jessie'nin yeniden bir araya gelmesi serinin hayranlarını heyecanlandırırken, Pixar'ın yeni filmde hem nostaljik hem de güncel temaları bir araya getirmesi dikkat çekiyor.

Oyuncak Hikayesi 5 ne zaman çıkacak? Türkiyedeki vizyon tarihi belli oldu

OYUNCAK HİKAYESİ 5 KONUSU NE?

Oyuncak Hikayesi 5'in hikayesi, oyuncakların karşı karşıya kaldığı yeni bir tehdidi konu alıyor. Bu kez rakipleri başka oyuncaklar değil, çocukların giderek daha fazla vakit geçirdiği ekranlar ve dijital teknolojiler olacak.

Fragmana göre Bonnie'nin hayatına giren "Lilypad" isimli tablet, oyuncakların ilgiyi yeniden kazanma mücadelesini başlatıyor. Woody, Buzz, Jessie ve arkadaşları, çocukların değişen alışkanlıkları karşısında kendilerine yeniden yer bulmaya çalışıyor.

Seslendirme kadrosunda Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Annie Potts (Bo Peep), Wallace Shawn (Rex) ve Keanu Reeves (Duke Caboom) gibi serinin tanınan isimleri yer alıyor.

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