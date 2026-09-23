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Yıldız Holding CEO'su Tütüncü COP31 İş Forumu'nda görev alacak

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Yıldız Holding CEO'su Tütüncü COP31 İş Forumu'nda görev alacak
Başlık ResmiYıldız Holding CEOsu Tütüncü COP31 İş Forumunda görev alacak

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki COP31 İş Forumu'nun Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubunda eş başkanlık görevini üstlenecek.

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e uzanan süreçte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından küresel iş dünyasının katılımını koordine etmek üzere oluşturulan COP31 İş Forumu'nda görevlendirmeler belli oldu.

Tütüncü, Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubunun eş başkanlığını Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) Başkan Yardımcısı Diane Holdorf ile yürütecek. Söz konusu görevlendirme, New York İklim Haftası kapsamındaki COP31 İş Forumu toplantılarında uluslararası iş dünyasıyla da paylaşıldı.

TOBB'un, COP31 Başkanlığı tarafından 'COP31 İş Dünyası Elçisi' olarak görevlendirilmesinin ardından oluşturulan forum, küresel iş dünyasının sürece etkin ve sonuç odaklı katılımını sağlamayı amaçlıyor. Forum, iş dünyasının iklim gündemi ile kamu politikaları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, özel sektörün yatırım ve uygulama deneyimini COP31 gündemine taşımayı ve bu katkıyı kalıcı bir yapıya kavuşturmayı da hedefliyor.

COP31 gündemiyle uyumlu tematik çalışma grupları da uygulamaların önündeki zorlukları, çözüm alanlarını ve özel sektörün sunabileceği somut katkıları belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubu, küresel gıda sisteminin önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek, bu alanda özel sektörün sahadaki deneyimlerinden beslenen uygulanabilir ve ölçeklenebilir politika önerileri geliştirmeyi planlıyor.

Grubun öncelikli odak alanları arasında 'gıda-su-iklim' bağlantısı, çiftçi ekosisteminin dayanıklılığı ve iklime dirençli tarım başlıkları yer alıyor. COP31'in resmi gıda güvenliği gündeminde de söz konusu konular, temel çalışma alanları arasında bulunuyor. Grubun geliştireceği politika önerilerinin sahada karşılaşılan uygulama zorluklarından ve özel sektör deneyimlerinden beslenmesi, gıda güvenliği ve tarım alanında somut ilerlemeye katkı sağlayacak çözümleri COP31 gündemine taşıması amaçlanıyor.

Çalışma grubunun nihai çıktıları arasında yer alacak öncelikli politika önerileri, özel sektör eylemleri ve seçilecek iyi uygulama örneklerinin 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'nde COP31 Başkanlığı ve uluslararası paydaşlara sunulması hedefleniyor.

Öte yandan, Tütüncü ve Holdorf'un da aralarında bulunduğu çalışma grubu eş başkanları ile küresel iş dünyasının üst düzey temsilcileri, New York İklim Haftası kapsamında COP31 İş Forumu toplantılarında bir araya geldi.

Bloomberg Genel Merkezi'nde düzenlenen 'COP31 İş Dünyası Forumu - New York Diyaloğu', TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bloomberg LP ve Bloomberg Philanthropies Kurucusu Michael Bloomberg'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. COP31 İş Forumu Danışma Kurulu üyeleri, bugün ise çalışma grubu eş başkanları ve seçilmiş üst düzey iş dünyası liderlerinin katılımıyla 'Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı' düzenleniyor.

'COP 31 ÖNEMLİ BİR FIRSAT SUNUYOR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Tütüncü, COP31'in, iklim hedeflerini somut uygulamalara dönüştürmek ve iş dünyasının çözüm üretme kapasitesini harekete geçirmek açısından önemli bir fırsat sunduğuna inandığını aktardı.

Yıldız Holding'de 'Bu Dünya Bizim' anlayışları ve 'İsrafsız Şirket' modelleri doğrultusunda sürdürülebilirliği uzun vadeli değer oluşturma yaklaşımlarının merkezinde konumlandırdıklarını belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

'Gıda alanındaki küresel deneyimimizle iklim dayanıklılığı, doğal kaynakların verimli kullanımı ve çiftçi ekosistemlerinin geleceğini, gıda güvenliği ve tarımın temel çalışma alanları olarak görüyoruz. COP31 İş Forumu bünyesindeki Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubu olarak, özel sektörün sahadaki bilgi birikimini, uygulanabilir ve ölçeklenebilir aksiyonlar ile politika önerilerine dönüştürerek, COP31 gündemine somut katkı sunmayı hedefliyoruz.'

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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