Direksiyon başında panikleyip aniden frene bastı! Ortalığın birbirine girdiği anlar kamerada

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, direksiyon eğitimi sırasında panikleyen sürücü adayının seyir halindeyken aniden frene basması zincirleme kazaya neden oldu. Zübeyde Hanım Caddesi'nde ilerleyen otomobilin bir anda durmasıyla arkadan gelen kamyonetin araca şiddetle çarptığı ve kurs aracının savrularak park halindeki bir taksiye daldığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri kimsenin yara almadan kurtulduğu olayda, direksiyon eğitmeni nezaretinde araç kullanan acemi sürücünün neden olduğu kaza izleyenlere ecel terleri döktürdü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Manavgat Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIManavgat

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