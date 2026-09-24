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Yaşam

Torunu için yaptı, duyan koşup geliyor! 5 günde inşa edilen ahşap evin manzarasında yok yok

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Ordu’da 85 yaşındaki Adnan Çandır’ın torunu için yaptığı ahşap ev, görenleri hayran bıraktı. 5 günde evi tamamlayan Çandır “Evi meşe ağacının üzerine yaptık, yerden yüksekliği 6 metre, 16 metrekaredir. Görenler çok beğeniyor, manzarası da çok güzel. Arada ben de kafa dinliyorum, bir de salıncağım var onunla da sallanıyorum. Burası çok güzel oldu, merak edenler gelip görüyorlar. Hatta yabancı ülkelerden de duyup gelenler oldu” dedi.

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Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Adnan Çandır torununun isteği üzerine 90 yıllık meşe ağacının üzerine ahşap ev yaptırdı. Görenlerin ilgisini çeken 6 metre yüksekteki evi görmek için gelen turistler de var.

Elindeki malzemeleri Karadeniz zekasıyla birleştiren Çandır meşe ağacının üzerineki tek odalı ve balkonu bulunan ahşap evi yaklaşık 5-6 günde tamamladı.

Torunu için yaptı, duyan koşup geliyor! 5 günde inşa edilen ahşap evin manzarasında yok yok
Başlık ResmiTorunu için yaptı, duyan koşup geliyor! 5 günde inşa edilen ahşap evin manzarasında yok yok

“YERDEN YÜKSEKLİĞİ 6 METRE”

Evi görenlerin tepkilerinin çok güzel olduğunu belirten Çandır, şöyle konuştu:

Torunum pandemi döneminde buraya geldi sonrasında buradaki ağaca ev yapmak istedi. Elimizde malzememiz vardı, ustalardan da destek alarak bu evi yapmaya başladık. Yapımı 5-6 gün kadar sürdü. Evi meşe ağacının üzerine yaptık, bu ağaç da benim doğduğum yıllardan bu yana vardı. Ağaç büyüdü ve güzel de bir ağaçtı. Evin yerden yüksekliği 6 metre, 16 metrekaredir. Görenler çok beğeniyor, manzarası da çok güzel. Arada ben de kafa dinliyorum, bir de salıncağım var onunla da sallanıyorum. Burası çok güzel oldu, merak edenler gelip görüyorlar. Hatta yabancı ülkelerden de duyup gelenler oldu.

Torunu için yaptı, duyan koşup geliyor! 5 günde inşa edilen ahşap evin manzarasında yok yok
Başlık ResmiTorunu için yaptı, duyan koşup geliyor! 5 günde inşa edilen ahşap evin manzarasında yok yok

“KENDİ ALIN TERİNİ DÖKÜP YAPTILAR”

Çandır’ın torununun hayalini gerçekleştirdiğini belirten Mahalle sakini Oktay Keleş ise “Eldeki malzemeler ile buraya kendi alın terini döküp bir ev yaptılar. Ortaya hem güzel bir eser çıktı, hem de insanlarla paylaşmak amacıyla yapıldı. Şuana kadar evin en fazla ziyaretçisi benim. Farklı illerden duyup merak eden gelenlerde var” dedi.

Torunu için yaptı, duyan koşup geliyor! 5 günde inşa edilen ahşap evin manzarasında yok yok
Başlık ResmiTorunu için yaptı, duyan koşup geliyor! 5 günde inşa edilen ahşap evin manzarasında yok yok
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ordu
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