Star TV’nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı güçlü oyuncu kadrosuyla ekran yolculuğuna başladı. Dizinin merkezindeki Hülya karakterini ise genç oyuncu Eylül Lize Kandemir canlandırıyor. İzleyicilerin dikkatini çeken karakterin geçmişi kadar, Eylül Lize Kandemir’in hayatı ve oyunculuk kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Başkalarının Hayatı Hülya kimdir, Eylül Lize Kandemir kaç yaşında, nereli?

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Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Başkalarının Hayatı genç bir kadının daha iyi bir hayat kurma arzusunu konu alıyor. Başrolde yer alan Hülya karakteri ise izleyenlerin gündeminde. Peki, Başkalarının Hayatı Hülya kimdir, Eylül Lize Kandemir kaç yaşında, nereli?

Başkalarının Hayatı Hülya kimdir, Eylül Lize Kandemir kaç yaşında, nereli?

BAŞKALARININ HAYATI HÜLYA KİMDİR?

Başkalarının Hayatı Hülya karakterini Eylül Lize Kandemir canlandırıyor. Üniversitede eğitim gören genç kadın, bulunduğu sosyal çevrenin ve ekonomik şartların ötesinde bir hayat kurmak istemektedir. Hülya'nın en büyük hedeflerinden biri, hayalini kurduğu zengin ve konforlu hayata ulaşmaktır.

Başkalarının Hayatı Hülya kimdir, Eylül Lize Kandemir kaç yaşında, nereli?

EYLÜL LİZE KANDEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

25 yaşındaki Eylül Lize Kandemir 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Kandemir, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversite eğitiminin yanında oyunculuğa yönelik çalışmalarını da sürdüren genç isim, kamera önü ve sahne eğitimleri aldı. Oyunculuk eğitimleri kapsamında Tansu Biçer, Esin Doğan ve Craft Tiyatro gibi isim ve kurumlarla çalışmalar gerçekleştirdi.

Başkalarının Hayatı Hülya kimdir, Eylül Lize Kandemir kaç yaşında, nereli?

Genç oyuncunun daha geniş kitleler tarafından tanınmasında Kardeşlerim dizisindeki Yasmin Yılmaz karakteri etkili oldu. Kandemir'in kariyerindeki önemli projelerden biri de Masumiyet Müzesi oldu. Oyuncu, Ay Yapım imzalı projede Füsun karakterini canlandırdı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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