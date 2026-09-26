Niğde’de feci kaza! Hafif ticari araç, tır ile çarpıştı: 2 ölü

Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Sürücü Kenan Karakuş ile yolcu Uğur Kılıç hayatını kaybetti, tır şoförü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Kenan Karakuş (53) yönetimindeki hafif ticari araç, Bor- Zengen kara yolunda M.U. (60) idaresindeki plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Karakuş ile aynı araçtaki Uğur Kılıç'ın (42) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan M.U. ise sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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