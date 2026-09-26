İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı! 2 kişi yaralandı
Nevşehir'de E.U.M. isimli genç, arkadaşının aracını izinsiz alarak kaza yaptı. E.U.M. ve yanındaki kız arkadaşı da yaralanırken, genç adamın alkollü olduğu tespit edildi.
Gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp karayolu Cezaevi Kavşağı yakınlarında bir bağ evinde alkol alan gençlerden E.U.M., arkadaşına ait otomobili izinsiz alarak yola çıktı.
Bir süre sonra seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden E.U.M., önce orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçerek durdu.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.U.M. ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
ALKOLLÜ ÇIKTI
Sürücü E.U.M.'nin yapılan alkol ölçümünde 1,42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.