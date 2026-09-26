Pezeşkiyan: İran’ın artık ABD’ye güveni yok

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede “İran’ın artık ABD’ye güveni yok.” ifadelerini kullandı.

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İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’de bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

"İRAN’IN ARTIK ABD’YE GÜVENİ YOK"

Pezeşkiyan, görüşme sırasında Guterres’e “İran müzakere masasını terk etmedi. Geçmiş tecrübelere göre İran’ın artık ABD’ye güveni yok.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin bölgede barış ve güvenlik istediğini hatırlatan Pezeşkiyan, “Bu ülke dış baskıların ülkeyi teslim almasına izin vermeyecek.” dedi.

Guterres ise, söz konusu karmaşık koşullarda siyasi ve diplomatik çözüm yolu bulma çabalarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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