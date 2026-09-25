Komşuda dikkat çeken karar! LPG ve doğal gazda ÖTV kalkıyor

Bulgaristan Parlamentosu, LPG ve doğal gazın 1 Ekim-31 Aralık 2026 döneminde ÖTV'den muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Uygulamanın devlet bütçesine maliyetinin yaklaşık 20 milyon avro olması bekleniyor.

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Bulgaristan Parlamentosu, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile doğal gazın 1 Ekim-31 Aralık 2026 döneminde özel tüketim vergisinden (ÖTV) muaf tutulmasını öngören düzenlemeyi oy çokluğuyla kabul etti.

Düzenlemeye göre, yakıt olarak kullanılan LPG ve doğal gazdan 3 ay boyunca ÖTV alınmayacak. Ön hesaplamalara göre uygulama nedeniyle devlet bütçesinin bu dönemde yaklaşık 20 milyon avroluk ÖTV gelirinden mahrum kalması bekleniyor.

LUKOİL'DEN BİLGİ TALEBİ

Öte yandan Bulgaristan Rekabetin Korunması Komisyonu, Rus enerji şirketi Lukoil'in ülkedeki şirketlerinden benzin ve motorinin toptan satış fiyatlarının nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgi talep etti.

Komisyonun açıklamasında, Lukoil Bulgaria ve Lukoil Neftochim Burgas şirketlerinden istenen bilgiler doğrultusunda ham petrol tedarikinden üretim maliyetlerine ve akaryakıtların Bulgaristan pazarındaki satış fiyatlarına kadar fiyat oluşum sürecinin inceleneceği belirtildi.

Talebin, akaryakıt piyasasına yönelik yürütülen ön inceleme kapsamında iletildiği kaydedilen açıklamada, incelemede devam eden piyasa takibinin yanı sıra alınan ihbarlar ile Bulgaristan ve Avrupa'daki akaryakıt piyasalarını etkileyen uluslararası gelişmelerin de dikkate alındığı ifade edildi.

Lukoil Bulgaria ve Lukoil Neftochim Burgas'ın talep edilen bilgileri 7 gün içinde Rekabetin Korunması Komisyonuna sunmaları gerekiyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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