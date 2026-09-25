UEFA’dan adrese teslim “mesaj” var!

Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting-Galatasaray maçında VAR’da Alman hakem Christian Dingert vardı. (9 Eylül 2026)

Müsabakada çıkmayan kırmızı karta ve verilen penaltıya VAR’ın karışmaması bizde ciddi bir tartışma konusu olmuştu.

Okan Buruk da maçtan sonra VAR’daki Dingert’e “dingil” demiş ve “Ben olsam, hakemlik hayatını bitiririm” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Bu maçtan iki gün sonra bu sütunlarda bir konuya dikkat çekmiştik. Neydi o? UEFA, Dünya Kupası’ndan sonra bir karar almıştı ve artık çok bariz bir hata olmadıkça VAR’ın orta hakemin kararına karışmasını istemiyordu.

O yazıda son cümlemiz de şöyleydi: “Bu iki pozisyonda VAR kararları, UEFA’da kabul görürse ‘esas olan sahadaki hakemliktir’ anlayışının altı çizilmiş olacak.”

Ve “UEFA, esas olan sahadaki hakemliktir. VAR, vara yoğa karışamaz.” dedi.

Alman Dingert’in 16 gün sonra UEFA tarafından millî takımımızın Fransa maçına atanması bir tesadüf değildir. (25 Eylül 2026)

1- VAR çıtası için UEFA’nın ölçüsü dünya âleme gösterilmiş oldu.

2- Dingert, hakemlik hayatına üstelik Türkiye-Fransa maçında devam ediyor.

Tayin belki çok önceden yapılmış olsa da Okan Buruk, “dingil” dedikten 24 saat sonra da Alman Dingert, Halil Umut Meler’in yönettiği PSV-Shakhtar maçında VAR görevi almıştı. Hakemi değiştirmediler...

İstanbul dışına çıkmadan, 8 ayda 45 maç!

FIFA kokartlı faal yardımcı hakem Abdullah Bora Özkara, aynı zamanda Hakem İşleri Müdürü. Yardımcı hakemlik ve AVAR görevleri alıyor!

Şöyle ki, son 11 ay içinde İstanbul dışına sadece iki defa çıkmış:

1 Kasım 2025: Göztepe-G.Birliği

8 Şubat 2026: Konya-Göztepe

Bu süre zarfında 45 görev almış. 43 tanesi İstanbul’da.

Üç ayı tatil kabul edersek, 8 ayda 45 maç (yurt dışı hariç) ciddi rakam! Bir hakem, tayinleri kendisi yapsa bu kadarını yapamaz!

Takdir Riva’daki beylerin, kamuoyunun ve hakem arkadaşlarının...

İnfantino’nun tek korkusu Ceferin!

FIFA Başkanı Gianni İnfantino’nun UEFA’ya ve Başkan Ceferin’e çekmediği numara kalmadı!

Önümüzde Katar’daki U17 Dünya Kupası var! (19 Kasım-13 Aralık 2026)

UEFA’nın burada 7 hakem kontenjanı var.

İkisi Balkan ve Yugoslav kökenli (Hırvat ve Sırp) oldu.

Bir diğeri İspanyol kadın hakem! Bir diğeri de Azerbaycan’dan Elchin Masiyev!

Sürpriz değil, Türkiye’den hakem yok!

Esas anlatmak istediğim şu: FIFA, UEFA’ya kur yapmaya devam ediyor. Yanına çekmek için ne gerekiyorsa yapıyor!

Ceferin’in vatandaşı Slavko Vincic, hak etmediği hâlde Dünya Kupası finalini yönetmişti.

Şimdi de koca Avrupa’nın 7 hakeminden ikisi Hırvat ve Sırp olmuş. Bu makul bir dağılım değil!

Rafet Orhan: 3. Lig’in sesini duyuracağız!

Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi. Bu vesileyle medya ile bir araya geldi.

Amatör kümeden aldığı kendi kulübü, iki sezondur play-off’ta 2. Lig’in kapısından dönüyor. Rafet Orhan, 3. Lig’deki 54 kulübü temsilen yaşadıkları sıkıntıları her platformda dile getireceklerini söyledi.

5-6 milyon TL gelirle bu kulüplerin dönebilmesinin imkânsız olduğunu, yeni kaynaklar bulunamazsa kulüplerin dağılma, kapanma süreçleri yaşayacağına dikkat çekti. Problemleri medya ile paylaştı...

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