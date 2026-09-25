Arnavutluk Başbakanı'na New York’ta protesto! 'Mafya' deyip, yumurta attılar

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta bir grup Arnavut aktivist tarafından protesto edildi. Bazı göstericiler Rama’ya yumurta atarken, protestocuların “mafya” sloganları attığı görüldü.

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Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı lüks turizm projesi nedeniyle mayıs ayı sonundan bu yana her gün tepki protesto edilen Başbakan Edi Rama, New York'ta da göstericilerin hedefi oldu. Protesto, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan Rama'nın toplantılarından birinin yapılacağı binaya gelişi sırasında gerçekleşti. Olay sırasında Rama'ın yanında eşi ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin Meclis Grubu Başkanı Taulant Balla da bulunuyordu.

YUMURTA ATTIP, “MAFYA” DİYE BAĞIRDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı Arnavut protestocuların Rama'ya doğru yumurta attıkları ve "mafya" diye bağırdıkları duyuldu. Arnavutluk basınına konuşan bir protestocu, "Yumurtalar ne yazık ki başbakana isabet etmedi. İsabet etmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

PROTESTOLARIN ODAĞINDA TARTIŞMALI TURİZM PROJESİ VAR

Arnavutluk'taki protestolar, mayıs ayı sonunda doğal alanlara zarar vereceğinden endişe edilen lüks bir turizm projesine tepkiyle başladı ve zamanla yolsuzluk iddiaları ve yönetimden duyulan hoşnutsuzlukla birleşti.

Protestocular, flamingoların yaşadığı sulak alanlarda inşa edilmesi planlanan tatil merkezi projesinin hassas ekosistemleri tehdit ettiğini ve yeterli şeffaflığa sahip olmadığını savunuyor.

HÜKÜMET PROJEYİ YATIRIMLA SAVUNUYOR

Arnavutluk hükümeti ise projenin istihdam sağlayacağını, yabancı yatırımları çekeceğini ve turizmi canlandıracağını savunuyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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