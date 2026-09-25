Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Arnavutluk Başbakanı'na New York’ta protesto! 'Mafya' deyip, yumurta attılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta bir grup Arnavut aktivist tarafından protesto edildi. Bazı göstericiler Rama’ya yumurta atarken, protestocuların “mafya” sloganları attığı görüldü.

Kaydet
|

Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı lüks turizm projesi nedeniyle mayıs ayı sonundan bu yana her gün tepki protesto edilen Başbakan Edi Rama, New York'ta da göstericilerin hedefi oldu. Protesto, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunan Rama'nın toplantılarından birinin yapılacağı binaya gelişi sırasında gerçekleşti. Olay sırasında Rama'ın yanında eşi ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin Meclis Grubu Başkanı Taulant Balla da bulunuyordu.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD
DÜNYA

ABD'de Netanyahu nefreti sokaklara sığmadı! Binlerce kişi protesto etti

YUMURTA ATTIP, “MAFYA” DİYE BAĞIRDILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı Arnavut protestocuların Rama'ya doğru yumurta attıkları ve "mafya" diye bağırdıkları duyuldu. Arnavutluk basınına konuşan bir protestocu, "Yumurtalar ne yazık ki başbakana isabet etmedi. İsabet etmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.

PROTESTOLARIN ODAĞINDA TARTIŞMALI TURİZM PROJESİ VAR

Arnavutluk'taki protestolar, mayıs ayı sonunda doğal alanlara zarar vereceğinden endişe edilen lüks bir turizm projesine tepkiyle başladı ve zamanla yolsuzluk iddiaları ve yönetimden duyulan hoşnutsuzlukla birleşti.

Protestocular, flamingoların yaşadığı sulak alanlarda inşa edilmesi planlanan tatil merkezi projesinin hassas ekosistemleri tehdit ettiğini ve yeterli şeffaflığa sahip olmadığını savunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Arnavutluk lideri Edi Rama, Meloni karşısında yine protokolü bozdu! Çok konuşulacak kare
DÜNYA

Arnavutluk lideri Edi Rama, Meloni karşısında yine protokolü bozdu! Çok konuşulacak kare

HÜKÜMET PROJEYİ YATIRIMLA SAVUNUYOR

Arnavutluk hükümeti ise projenin istihdam sağlayacağını, yabancı yatırımları çekeceğini ve turizmi canlandıracağını savunuyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
HAFTA SONU HAVA BOZUYOR
İl il uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yolda
"ÜÇTE İKİSİ TÜRKİYE'NİN"
Dünyanın İHA pazarında dikkat çeken detay
"BİRİKİMLER SAHİPSİZ DEĞİL"
Bakan Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması
NEW YORK KARIŞTI!
NEW YORK KARIŞTI!
Vatandaşları 'mafya' deyip, yumurta attı
İŞTE MONTELLA'NIN TERCİHİ
İŞTE MONTELLA'NIN TERCİHİ
Türkiye'nin Fransa maçı 11'i açıklandı
KENDİ OĞLUNU GERİDE BIRAKTI
KENDİ OĞLUNU GERİDE BIRAKTI
Deprem anında verdiği karar duygulandırdı
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR!
Manchester City'nin başı büyük dertte
SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR
SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR
Bakan Uraloğlu tarih verdi! 225 km hızla gidiyor
ESPRESSOLAB SATILDI!
ESPRESSOLAB SATILDI!
21 ülkede 400’den fazla şubesi var
BURUK PFDK'LIK OLDU
BURUK PFDK'LIK OLDU
Süper Lig'den 4 başkan disipline sevk edildi
YENİ VERGİ İDDİASINA NOKTA
YENİ VERGİ İDDİASINA NOKTA
DMM'den elektrikli araç iddialarına yalanlama geldi
BABA GÖZALTINDA
BABA GÖZALTINDA
1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı
AKBAŞ'TAN ALTIN MADALYA!
AKBAŞ'TAN ALTIN MADALYA!
Milli boksörden Avrupa'da ilk şampiyonluk
PROTESTO ŞARKISI ÇALDILAR
PROTESTO ŞARKISI ÇALDILAR
Trump-Xi zirvesinde çok konuşulan 6 an!
"ASKERİ DESTEK" MESAJI
Mekke Anlaşması'nın merak edilen maddesini açıkladı
'GÖRÜŞECEĞİZ'
'GÖRÜŞECEĞİZ'
Özbek'ten Buruk'un geleceği için çarpıcı sözler
YERLİ ADRIANA LIMA GÖZALTINDA
YERLİ ADRIANA LIMA GÖZALTINDA
Survivor'dan fon soruşturmasına...
'ASIL SORUN BU'
'ASIL SORUN BU'
Aslanın kayıp yıldızı için ülkesinden çarpıcı yorum
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
MİLLİ SERVET 8 YILDIR ÇÜRÜYOR
1,5 saatlik yol 10 dakikaya düşecekti, İBB iptal etti
PANELCİLER YAKALANDI!
PANELCİLER YAKALANDI!
101 milyon vatandaşın bilgilerini satmışlardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye'nin Fransa maçı 11'i açıklandı: Montella'nın tercihi dikkat çekti
Türkiye'nin Fransa maçı 11'i açıklandı: Montella'nın tercihi dikkat çekti
Kaydet
Seri üretim yıl sonunda başlıyor, 225 kilometre hız yapacak! Bakan Uraloğlu açıkladı
Seri üretim yıl sonunda başlıyor, 225 kilometre hız yapacak
Kaydet
Ankara'da dehşete düşüren operasyon! Tam 104 ton ele geçirildi
Ankara'da dehşete düşüren operasyon! Tam 104 ton ele geçirildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.