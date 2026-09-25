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3. Sayfa

Ankara'da dehşete düşüren operasyon! Tam 104 ton ele geçirildi

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Ankara'da dehşete düşüren operasyon! Tam 104 ton ele geçirildi
Başlık ResmiAnkarada dehşete düşüren operasyon! Tam 104 ton ele geçirildi

Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü araştırma sonucunda, M.D'nin iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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104 TON ET ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramalarda, halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünü ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen et ve et ürünleri, Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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