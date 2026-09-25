Sakarya'da denetimde durdurulan iki araçtan 2 ton 280 kilo kaçak midye ile sağlık raporu bulunmayan 156 küçükbaş hayvan tespit edildi. Şahıslara 229 bin 866 TL para cezası kesildi.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekiplerince 24 Eylül'de Adapazarı ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı Gişelerinde saat 17.15 sıralarında durdurulan bir aracın yük bölümünde yapılan aramada 152 çuval (2 ton 280 kilo) midye bulundu.

Tonlarca kaçak midye, raporu olmayan küçükbaş hayvanlar... Denetimde ceza yağdı

MİDYELERİN BELGESİ BULUNAMADI

İncelemelerde sevk ve nakil için zorunlu olan menşei ile irsaliye belgesinin bulunmadığı belirlendi. Ele geçirilen midyeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, araç sürücüsüne Taşıma Kanunu ve Menşei Belgesi eksikliğinden dolayı toplamda 56 bin 666 TL cezai işlem uygulandı.

Tonlarca kaçak midye, raporu olmayan küçükbaş hayvanlar... Denetimde ceza yağdı

SAĞLIK RAPORU OLMAYAN 156 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TESPİT EDİLDİ

Aynı gün saat 23.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca gişelerinde durdurulan bir kamyon kasasında yapılan kontrollerde ise pasaportsuz ve veteriner sağlık raporu olmadan sevk edilen 156 küçükbaş hayvan tespit edildi. Hayvanların 110 adedinin küpeli, 46 adedinin ise küpesiz olduğu belirlendi.

Tonlarca kaçak midye, raporu olmayan küçükbaş hayvanlar... Denetimde ceza yağdı

Araç ve küçükbaş hayvanlar Sapanca İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, il dışı kaçak sevk nedeniyle hayvan sahibine 147 bin 200 TL, araç sahibine ise 26 bin TL olmak üzere toplamda 173 bin 200 TL ceza kesildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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