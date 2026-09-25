Fon soruşturmasında 3. dalga: Kapalı dönemde işlem yapan 12 kişi belli oldu

Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişinin ismi belli oldu. Kapalı fonda hesabı bulunduğu tespit edilen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi için gözaltı kararı verildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf yakalanarak gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ FİRARİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin ise firari olduğu belirlendi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN GÖREVLERİ BELLİ OLDU

Gözaltına alınan şüphelilerden Fatmagül Lafçı'nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü, Necmettin Enes Töbü'nün Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü, Engin Geylan'ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Niyazi Derindağ'ın aynı şirkette İç Denetçi, Hacı Bayram Adıyaman'ın Uzman ve Yunus Caf'ın ise MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak görev yaptığı belirtildi.

KAPALI FONDA 12 KİŞİNİN HESABI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu tespit edilen 12 kişinin Serdar Turhan, Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Ahmet Özcan, Hacı Bayram Adıyaman, Selay Turhan İnce, Yunus Caf, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Pusula Kapalı Fon sistemindeki hesap ve işlem hareketleri, fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler, şirket bağlantıları ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç teşkil edip etmediği değerlendirilen işlemlerin incelenmesine devam edildiği kaydedildi. Gözaltındaki 6 şüphelinin işlemleri ile firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

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Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına karar verilmişti. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Dün, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 45'e ulaşmıştı.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli daha adliyeye sevk edilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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