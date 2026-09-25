Ankara’da 25 Eylül 2026 Cuma günü bazı ilçelerde yaşanan su arızaları nedeniyle kesintiler uygulanıyor. ASKİ tarafından yayımlanan bilgilere göre Çubuk, Polatlı, Gölbaşı, Yenimahalle ve Altındağ’da farklı nedenlerle su kesintileri meydana geldi. Ankara'da sular ne zaman gelecek, ASKİ su kesintisi saat kaçta bitecek merak edilirken ASKİ su kesintisi 25 Eylül programı duyuruldu. İşte, Ankara (Yenimahalle, Polatlı, Gölbaşı, Çubuk, Altındağ) planlı su kesintisi listesi...

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Ankara su kesintisi saatleri vatandaşların gündeminde. ASKİ’nin 25 Eylül tarihli duyurularına göre Ankara’da bugün Çubuk, Polatlı, Gölbaşı, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde su kesintileri bulunuyor. Kesintilerin başlangıç ve tahmini sona erme saatleri arızanın bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösteriyor. İşte, ASKİ su kesintisi 25 Eylül programı...

ASKİ SU KESİNTİSİ 25 EYLÜL ANKARA (YENİMAHALLE, POLATLI, GÖLBAŞI, ÇUBUK, ALTINDAĞ)

ASKİ su kesintisi 25 Eylül! Ankara (Yenimahalle, Polatlı, Gölbaşı, Çubuk, Altındağ) planlı su kesintisi

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 25.09.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 25.09.2026 17:00:00

Detay: Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Payidar Sokakta döşenecek içme suyu hattı nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt mahallesi Payidar ve Farisi sokağa bağlı sokaklar Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesinin bir kısmı



POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 25.09.2026 09:45:00

Tamir Tarihi: 25.09.2026 14:00:00

Detay: Polatlı İlçesi ESENTEPE Mahallesi DUMLUPINAR Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında Ø 110 luk PVC Boruda meydana gelen arıza nedeniyle 09:45 ile 14.00 saatleri arasında su verilmeyecektir. Arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ESENTEPE Mahallesi bir kısmı

ASKİ su kesintisi 25 Eylül! Ankara (Yenimahalle, Polatlı, Gölbaşı, Çubuk, Altındağ) planlı su kesintisi



GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 25.09.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 25.09.2026 14:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Kızılcaşar Mahallesi 13 Ekim Caddesi üzerinde 90’lık içme suyu hattında yapılacak olan arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Tek Yapı Kooperatifi 25 Eylül 2026 saat- 10:00 ile 25 Eylül 2026 saat- 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 25.09.2026 10:10:00

Tamir Tarihi: 25.09.2026 17:30:00

Detay: Enerjisa kaynaklı arıza sebebi ile Yuva Mahallesi Pompa İstasyonu çalışmadığından su kesintisi yapılmıştır. Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yuva Mahallesi ve çevresi

ASKİ su kesintisi 25 Eylül! Ankara (Yenimahalle, Polatlı, Gölbaşı, Çubuk, Altındağ) planlı su kesintisi



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 25.09.2026 11:00:00

Tamir Tarihi: 25.09.2026 15:30:00

Detay: Yakacık Mahallesi Çamlık Mevkiinde Ø 100'lük PVC boru arızası sebebi ile su kesintisi yapılmıştır.Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yakacık Mahallesi 3602 Cadde ve çevresi



ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 25.09.2026 11:15:00

Tamir Tarihi: 25.09.2026 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Değerli abonelerimiz Örnek mahallesi Hızır Reis sokak içerisinde meydana gelen İçme Suyu Şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kale mahallesi, Örnek mahallesi ve Atıfbey mahallesi bir kısmı

ASKİ su kesintisi 25 Eylül! Ankara (Yenimahalle, Polatlı, Gölbaşı, Çubuk, Altındağ) planlı su kesintisi



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 25.09.2026 11:20:00

Tamir Tarihi: 25.09.2026 17:45:00

Detay: Turgut Özal Mahallesi 1467/ 1 Cadde içerisinde 160'lık p boruda oluşan arıza sebebiyle su kesintisi yapılmıştır Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Turgut Özal Mahallesi 1467 cadde 2164 Cadde ve çevresi kesinti

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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