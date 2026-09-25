Kurumsal bilgisayarlarda 5 yıllık premium garanti ve premium yerinde servis ne sağlar?

Bir şirket bilgisayarlarını üç, dört veya beş yıl kullanmayı planlıyorsa yalnız satın alma fiyatını değil, garanti korumasının ne kadar süreceğini ve teknik desteğin nasıl sunulacağını da baştan belirlemelidir. Casper Premium Garanti ile Casper premium yerinde servis bu iki ihtiyaca ayrı hizmetler olarak karşılık verir. Birlikte satın alınabilirler; ancak biri diğerini otomatik olarak kapsamaz ve süreleri ile kapsamları teklifte ayrı ayrı doğrulanır.

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Premium Garanti, standart iki yıllık garanti dönemine ek koruma sağlayarak toplam süreyi beş yıla kadar uzatabilir. Premium yerinde servis ise kapsam dahilindeki teknik problemlerde uzaktan destek ve gerektiğinde cihazın bulunduğu adreste saha müdahalesi modeline odaklanır. Bu ayrım, uzun dönemli cihaz bütçesi hazırlanırken garanti maliyeti ile servis organizasyonunun birbirine karıştırılmasını önler.

Beş yıllık kullanım planında garanti koruması

Kurumsal cihazlarda üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar çoğu zaman yenileme takviminin kritik bölümünü oluşturur. Premium Garanti, standart iki yıllık garanti süresine üç yıl ek koruma sağlayarak toplam beş yıllık garanti planı oluşturabilir. Şirket bu hizmeti değerlendirirken yalnız süreye değil, hangi cihazların kapsama girdiğine, başlangıç ve bitiş tarihlerine, parça ve arıza koşullarına da bakmalıdır.

Uzun koruma döneminde cihaz envanterinin sözleşmeyle eşleştirilmesi önemlidir. Model ve seri numarası, satın alma tarihi ve garanti bitiş tarihi aynı envanterde tutulduğunda üçüncü veya dördüncü yıldaki bir teknik vakada cihazın kapsamı daha hızlı doğrulanabilir. Böylece garanti uzatımı, yalnız bir pazarlama ifadesi değil, cihaz yaşam döngüsü yönetiminin ölçülebilir bir parçası haline gelir.

Premium Garanti ve Premium Yerinde Servis Arasındaki Temel Farklar

Hizmet Temel işlev Süre/kapsam notu Otomatik olarak sağlamadığı Standart garanti İlk garanti dönemindeki koruma 2 yıllık standart dönem 5 yıllık koruma Casper Premium Garanti Garanti korumasını uzatma Standart döneme ek koruma ile toplam 5 yıla kadar Premium yerinde servis Casper Premium Yerinde Servis Uygun vakalarda uzaktan destek ve adreste teknik müdahale modeli Satın alınan paket ve teklif kapsamına göre Garanti süresinin otomatik uzaması

Premium yerinde servis teknik destek sürecini nasıl değiştirir?

Premium yerinde servis, teknik problemin her durumda doğrudan saha ziyaretiyle başlayacağı anlamına gelmez. Arıza önce tanımlanır; uygun durumda telefon, çevrimiçi destek veya uzaktan bağlantı ile teşhis yapılır. Uzaktan çözülemeyen kapsam içi vakalarda saha ekibi planlanabilir. Bu katmanlı yapı, yazılım veya ayar kaynaklı sorunlarla fiziksel müdahale gerektiren vakaların ayrıştırılmasına yardımcı olur.

Casper’ın hizmet açıklamasında A, B ve C olmak üzere üç servis seviyesi bulunur: A için 24 saat müdahale ve 72 saat çözüm, B için 24/48 saat, C için 12/12 saat hedefi belirtilir. Bu değerler tekil arızalarda kesin teslim sözü değildir. Arıza türü, test ihtiyacı, parça gereksinimi ve lokasyon koşulları gerçek süreyi etkileyebilir.

Garanti ve servis süreleri ayrı ayrı doğrulanmalı

Casper Premium Garanti ve Casper premium yerinde servis ayrı hizmetlerdir; birlikte satın alınabilir ancak biri diğerini otomatik olarak kapsamaz. Bu nedenle satın alma teklifinde garanti korumasının başlangıç-bitiş tarihi ile yerinde servis hizmetinin süresi ayrı satırlarda gösterilmelidir. Aynı kontrol, kapsamdaki cihaz listesi ve lokasyonlar için de yapılmalıdır.

“İki hizmeti tek pakette aldım, dolayısıyla tüm koşullar aynıdır” varsayımı doğru değildir. Birlikte satın alınabilir; süreleri ve kapsamları teklifte ayrı ayrı doğrulanır. Böylece finans ekibi garanti uzatımının maliyetini, IT ekibi ise saha hizmetinin operasyonel karşılığını bağımsız biçimde takip edebilir.

Servis ağı çok lokasyonlu şirketlere ne sağlar?

Casper’ın hizmet bilgilerinde 81 ilde yerinde servis kapsamı ve 105 servis noktası verisi yer alır. Farklı şehirlerde şubesi bulunan kurumlar için bu yapı, cihazların ortak bir servis yaklaşımı altında yönetilebilmesine yardımcı olabilir. Ancak ağın büyüklüğü tek başına hizmet kalitesini veya her lokasyonda aynı çözüm süresini garanti etmez; ofis adresleri ve seçilen hizmet seviyesi teklif aşamasında doğrulanmalıdır.

Kurumsal IT ekibi arıza bildiriminde model, seri numarası, hata mesajı ve problemin tekrar koşullarını standart biçimde toplarsa uzaktan teşhis daha verimli yürütülebilir. Saha müdahalesi gerektiğinde de teknik ekibin vaka hakkında daha fazla bilgiyle hazırlanması mümkün olur. Bu süreç, servis sözleşmesinin kurum içindeki help desk veya envanter yönetimiyle birlikte ele alınmasını gerektirir.

Yedek parça ve doğru teşhis uzun korumada önem kazanır

Beş yıllık kullanım döngüsünde servis kalitesi yalnız arıza kaydının hızına bağlı değildir. Doğru teşhis, cihazla uyumlu parça planlaması ve onarım sonrası kontrol uzun dönemli kullanımın önemli parçalarıdır. Premium Garanti değerlendirilirken hangi parçaların ve arıza koşullarının kapsam dahilinde olduğu; premium yerinde servis değerlendirilirken ise saha müdahalesinin hangi şartlarda uygulanacağı açık biçimde okunmalıdır.

Casper’ın yayımladığı yüzde 98,5 oranı gibi servis verileri kullanılırken ölçümün kapsamı korunmalıdır. Veri, onarılan cihazların ilk 60 gün içinde aynı arıza nedeniyle yeniden servise dönmeme oranını ifade ediyorsa bundan tüm cihazların arızasız çalışacağı sonucu çıkarılamaz. Teknik iddia, neyi ölçtüğü ve hangi sınırlar içinde geçerli olduğu belirtilerek aktarılmalıdır.

Beş yıllık bütçede doğru maliyet çerçevesi

Uzun dönem koruma maliyeti yalnız ek garanti bedelinden oluşmaz. Cihazın kaç yıl kullanılacağı, üçüncü yıldan sonra yenilenip yenilenmeyeceği, arıza halinde kullanıcı kesintisinin maliyeti ve cihazın servis merkezine taşınmasının oluşturacağı operasyon yükü de hesaba katılabilir. Premium Garanti ve premium yerinde servis bu maliyetlerin farklı bölümlerine karşılık verdiği için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Satın alma ekibi açısından pratik yöntem, her cihaz grubu için dört alanı aynı tabloda tutmaktır: planlanan kullanım ömrü, garanti bitiş tarihi, yerinde servis süresi ve kritik kullanıcı seviyesi. Bu yapı, beş yıllık hizmetlerin gerçekten beş yıl kullanılacak cihazlara yönlendirilmesini ve gereksiz kapsam satın alınmamasını kolaylaştırır.

Sonuç: Aynı cihaz için iki farklı hizmet ihtiyacı

Kurumsal bilgisayarlarda uzun dönemli koruma ve saha desteği aynı ihtiyacın iki farklı parçasıdır. Casper Premium Garanti garanti korumasının süresine, Casper Premium Yerinde Servis ise teknik desteğin sunuluş biçimine odaklanır. Hizmetler birlikte satın alınabilir; ancak kapsam, süre, cihaz listesi ve lokasyon bilgileri ayrı ayrı doğrulanmalıdır. Beş yıllık kullanım planında en sağlıklı yaklaşım, bu iki kalemi cihaz yaşam döngüsü ve iş sürekliliği hedefleriyle birlikte yönetmektir.

Premium Garanti ve Premium Yerinde Servis hakkında sık sorulan sorular

Casper Premium Garanti ne kadar koruma sağlar?

Casper Premium Garanti, standart iki yıllık garanti dönemine ek koruma sağlayarak toplam garanti süresini beş yıla kadar uzatabilen kurumsal bir hizmettir. Hangi cihazların ve hangi arıza koşullarının kapsama girdiği teklif ve garanti koşulları üzerinden doğrulanmalıdır. Premium Garanti tek başına premium yerinde servis hizmetinin dahil olduğu anlamına gelmez.

Premium Yerinde Servis garanti süresini otomatik olarak uzatır mı?

Hayır. Premium yerinde servis, teknik desteğin uzaktan ve uygun vakalarda cihazın bulunduğu adreste yürütülmesine odaklanan ayrı bir hizmettir. Garanti süresinin uzaması için Premium Garanti kapsamı ayrıca değerlendirilmelidir. İki hizmet birlikte satın alınabilir; ancak süreleri ve kapsamları satın alma teklifinde ayrı ayrı kontrol edilmelidir.

Premium Garanti ile Premium Yerinde Servis birlikte alınabilir mi?

Evet. İki hizmet farklı ihtiyaçları karşıladığı için kurum aynı cihaz grubu için her ikisini de satın alabilir. Bu durum bir hizmetin diğerini otomatik olarak kapsadığı anlamına gelmez. Garanti süresi, yerinde servis süresi, cihaz listesi, lokasyonlar ve hizmet seviyesi sözleşme veya teklif üzerinde ayrı başlıklarla doğrulanmalıdır.

A, B ve C yerinde servis seviyeleri arasındaki fark nedir?

Casper’ın hizmet bilgilerinde A seviyesi için 24 saat müdahale ve 72 saat çözüm, B için 24/48 saat, C için 12/12 saat hedefleri açıklanır. Bu süreler hizmet seviyesi hedefleridir. Teknik problemin niteliği, parça ve test ihtiyacı ile lokasyon koşulları gerçek çözüm süresini etkileyebilir.

Beş yıllık hizmet her şirket için gerekli midir?

Bu karar cihazın planlanan kullanım ömrüne bağlıdır. Bilgisayarlarını üç yılda yenileyen bir kurum ile beş yıl kullanan bir kurumun garanti ve servis ihtiyacı aynı olmayabilir. Cihaz yaşam döngüsü, kritik kullanıcı sayısı, lokasyon yapısı ve arıza halinde oluşan operasyon kaybı birlikte değerlendirilerek kapsam belirlenmelidir.

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